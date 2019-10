Valeriu Nicolae, o analiză tăioasă: USR şi PLUS nu sînt încă partide capabile să schimbe clasa politică

Valeriu Nicolae, fost membru PLUS, publică în revista Dilema Veche un articol în care critică politica dusă de Alianţa USR-PLUS, uniune din care a făcut parte până în aprile.

"Cultul personalității din jurul lui Nicușor Dan, dar și al lui Dacian Cioloș sau al lui Vlad Voiculescu nu ajută pe nimeni. Din contra, crește nivelul de pupincurism și fanatismul din partid și riscă să ducă la plecarea oamenilor excepționali, dar deloc oportuniști, din aceste partide, lucru care va fi catastrofal pentru noi toți.

USR și PLUS nu sînt încă partide capabile să schimbe clasa politică. Nici atacurile agresive împotriva lor, dar nici ascunderea mizeriei sub preș nu sînt o soluție. Faptul că mai multe convorbiri în grupuri foarte restrînse ale liderilor celor două partide continuă să fie scurse către presă arată că riscul de Nicolici, Hrebenciuci și Tăriceni este mare, inclusiv în partidele noi.

Dezamăgirea din rîndul susținătorilor alianței este firească, dar alternativele nu sînt să renunțăm sau să votăm clasa politică veche pe care o știm. Alianța are oameni foarte buni, dar care riscă, la fel ca noi toți, să fie smintiți de putere", scrie Valeriu Nicolae.

Totodată, Nicolae face portretul fiecărui lider USR-PLUS. Pe Andrei Caramitru îl consideră o replică hipsterească a lui Vadim Tudor sau a lui Zelea Codreanu, iar despre Cosette Chichirău spune că are un potențial magnific de a deveni o Lia Olguța Vasilescu.

"Andrei Caramitru ar fi fost încurajat să fie util partidului, dar nu ca o replică hipsterească a lui Vadim Tudor sau a lui Zelea Codreanu. Cel mai bun lider i-ar fi explicat domnului Caramitru că există riscul unei escaladări a limbajului radical și agresiv și că, deși la început va exista o creștere rapidă a susținătorilor, probabilitatea ca domnia-sa să devină un Codrin Ștefănescu al USR este foarte mare.

Discursul domnului Caramitru nu poate decît crește nivelul tensiunilor în partid în detrimentul alegătorilor și, implicit, al domnului Barna. Caramitru ar putea fi un politician promițător și fără excesele care l-au făcut celebru peste noapte, dar deja are o etichetă de care va scăpa foarte-foarte greu. Adesea, liderul partidului facilitează tranziția de la smardoi cult sau om politic toxic la politicianul echilibrat, sarcastic și inteligent care sper să poată deveni domnul Caramitru.

Doamna Chichirău are și dumneaei un potențial magnific de a deveni o Lia Olguța Vasilescu și nu este singura care pare lovită de mesianism în USR. Radicalizarea discursurilor în interiorul USR este mai mult decît îngrijorătoare, iar tehnica batistei pe țambal sau a baronilor de filiale nu are cum să ducă la lucruri bune", subliniază fostul lider PLUS.

Cu toate acestea, Vlaeriu Nicolae îl consideră pe Dan Barna "cel mai puțin vulnerabil decît oricare dintre competitorii pentru Cotroceni"

"Scandalurile recente, în mod paradoxal, s-ar putea să-l fi ajutat căci l-au adus în atenția publicului. O strategie de comunicare excepțională ar putea să-i crească șansele de a cîștiga, nu de alta, dar se scriu îngrozitor de multe inepții despre el care sînt preluate de mai toate televiziunile în căutare de scandal.(...)Toți liderii mai sus menționați sînt oameni pe care îi cunosc, oameni pe care îi admir și care în mod natural sînt super-decenți. Semne că puterea îi schimbă văd la toți – și de asta acest articol", conchide Nicolae.

Valeriu Nicolae, un apropiat al liderului PLUS Dacian Cioloş şi fost secretar de stat în Ministerul muncii în Guvernul Cioloş, a demisionat din PLUS în luna aprilie a acesui an.

"Nu am mai râs cam de multişor şi nu prea îmi place de mine aşa", spunea atunci Valeriu Nicolae.