Valeriu Nicolae: Singura logică a declaraţiei lui Barna este că puterea sminteşte. "Chiar nu cred că are cum să fie atât de prostovan"

Într-o postare pe Facebook, Valeriu Nicolae este de părere că "puterea smintește", referindu-se la liderul USR, Dan Barna. În plus, Nicolae este de părere că, în aceste condiții, cei de la PLUS ar trebui să iasă din Alianță.

"Singura logică a declarației lui Barna că raportul în Alianța PLUS/USR va fi de 1 la 3 este că puterea smintește. Chiar nu cred că are cum să fie atât de prostovan. Pragmatic PLUS-ul ar trebui să iasă din Alianță pentru că asta le-ar crește semnificativ popularitatea și ar obliga o mobilizare a partidului. Șanse sunt minime căci neconflictualitatea lui Dacian și a conducerii PLUS este remarcabilă la fel de remarcabilă ca și mârlănia asta super arogantă a echipei lui Barna. Barna se dovedește a fi liderul perfect pentru PNL, partidul lui Nicușor Dan și indirect pentru PSD. Din păcate devine o catastrofă pentru Alianță. Sper să ajute la ceva USR-ul deși sincer habar nu am cum. Îmi este rușine că l-am susținut", a scris Valeriu Nicolae într-o postare pe Facebook.

