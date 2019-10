Valeriu Stoica, declaraţie surprinzătoare despre USR şi PLUS, după moţiune. De ce crede că Ponta are mai puţină credibilitate

Valeriu Stoica a declarat că, în viziunea sa, primul ministru desemnat trebuie să fie foarte credibil și cu susținere politică solidă.

"Mai întâi aș vrea să remarc performanța excepțională a PSD în ultimii trei ani. Au existat mai multe moțiuni de cenzură la adresa PSD, a trecut una inițiată de PSD împotriva propriului guvern, o premieră aș putea spune. Iată că a trecut și o moțiune votată, inițiată de opoziție. Este un motiv de bucurie că avem un prim act de normalitate în această perioadă. Ceea ce va urma e greu de anticipat. Dar ceea ce aș vrea eu să urmeze pot să spun cu claritate. Președintele Iohannis să desemneze rapid un prim-ministru. Acesta ar trebui să fie foarte credibil și cu susținere politică solidă. Nu are de ce să se teamă în acest moment Iohannis de un prim-ministru puternic, jocurile la actualele prezidențiale sunt făcute deja. El nu mai poate să aibă un contra-candidat într-un viitor prim-ministru", a explicat Stoica, potrivit contributors.ro.

Victor Ponta, despre candidatul stângii: Să facem un sondaj de opinie Dăncilă - Diaconu. Eu ştiu cine câştigă

Stoica consideră că urgențele pe care noul guvern de tranziție le va avea sunt: anularea consecințelor OUG 114, desființarea secției speciale, restabilirea atribuțiilor președintelui în numirea procurorilor și reorganizarea Poliției.

"Ideal ar fi să fie anticipate. Un guvern cu majoritate mișcătoare, cu o alianță făcută cu parteneri imprevizibili va avea o mulțime de dificultăți în perioada următoare. Moștenirea PSD nu e deloc ușoară, iar nota de plată va trebui să fie achitată de noul guvern. Dacă nu va exista o formulă politică puternică care să gestioneze gravele probleme pe care le lasă guvernul demis, noul guvern nu își va putea păstra credibilitatea. Formula alegerilor parlamentare anticipate ar fi ideală. Problema este dacă se va realiza un punct comun în jurul acestei idei. Eu spun ceea ce îmi doresc, așa cum m-ați întrebat, asta nu înseamnă că se va și realiza. Un guvern nou, validat la alegeri este singura soluție solidă de natură să permită relansarea României și relansarea clasei politice. Dacă vorbim de acest guvern de tranziție, eu cred că urgențe sunt câteva măsuri privind mediul privat, administrația și justiția. În ceea ce privește sectorul privat, trebuie înlăturate urgent consecințele ordonanței 114, de la începutul acestui an. De asemenea, e nevoie să se desființeze Secția Specială pentru magistrați, care amenință grav independența judecătorilor și procurorilor", a adăugat Valeriu Stoica.

Întrebat dacă Victor Ponta şi partidul său par cei mai câştigaţi după această moțiune, Stoica răspunde: "Nu am această convingere. E posibil sub un singur aspect. Să dobândescă credibilitate în zona de stânga a eșicherului politic. El are șansa să reconstruiască un partid de stânga politică. Doar că are un mare concurent în această zonă. O stângă modernă se poate construi mult mai credibil în jurul USR și PLUS. Deși unii ar putea fi un pic surprinși de o asemenea afirmație, cred că dacă ar analiza programul și comportamentul oamenilor politici din această alianță, își vor da seama că e vorba de idei și comportamente tipice unei stângi moderne, europene. Nu e vorba de nimic peiorativ aici. În nici un caz. Până acum noțiunea aceasta a avut o conotație peiorativă, pentru ca stânga a fost reprezentată de PSD care își are rădăcinile în Partidul Comunist. E momentul să se construiască în România un partid de stânga modern. Problema e cine o va face. Victor Ponta are această ambiție, o și declară. Rămâne de văzut dacă va avea și credibilitatea necesară. USR are această credibilitate. În fond, electoratul USR este unul de stânga, un electorat tânăr, educat, care împărtășește idei ce țin de specificul stângii moderne. Are mai multe șanse USR să ocupe acest culoar, cu condiția să și știe că asta îi este și propria-i identitate. Dacă va apărea un partid de sânga modern, puternic, fie partidul domnului Ponta – dar sunt șanse mai puține – fie va fi USR, atunci PSD va rămâne cu un electorat redus și va merge practic pe drumul disoluției. Dacă nici Ponta, nici USR nu ocupă acest culoar de stânga, există o posibilitate ca PSD să se reinventeze. Dar nu va fi vorba în nici un caz de un partid modern reformat", a conchis Valeriu Stoica.

Moțiunea de cenzură a fost adoptată, joi, în plenul reunit al Parlamentului, fiind 238 de voturi „pentru", patru „împotrivă" și trei voturi anulate, a anunțat senatorul PNL Marcel Vela, de la tribuna plenului Camerei Deputaților.

Viorica Dăncilă, prima ieşire publică după moţiunea de cenzură: Nu merg vineri la Cotroceni