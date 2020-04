Vânzătoare amendată la locul de muncă reclamă comportamentul poliţistului: "E strigător la cer! Nu avea nici mască, nici mănuşi"

Ordonanţele militare care reglementează deplasarea pe perioada stării de urgenţă prevăd că pentru deplasarea în interes de serviciu angajatul trebuie să prezinte o adeverinţă eliberată de angajator. Un poliţist local din Oţelu Roşu, judeţul Caraş-Severin, a amendat o vânzătoare aflată la serviciu pentru că nu a prezentat adeverinţa eliberată de angajator din care să reiasă că femeia a ieşit din casă în interes de serviciu.

Sofia Obrejan, vânzătoare la un magazin de cartier din Oţelu Roşu, judeţul Caraş-Severin, a fost amendată cu suma de 2.000 de lei pentru că, aflându-se la serviciu, a refuzat să îi prezinte unui poliţist local adeverinţa eliberată de angajator din care reiese că se deplasează în interes de serviciu. Din procesul-verbal pus la dispoziţia „Adevărul" de Sofia Obrejan şi semnat de agentul Vasile Linţu reiese că femeia a fost amendată pentru că „aflându-se la magazinul SC VIO şi ANGI în calitate de vânzătoare, a refuzat să facă dovada eliberării de către angajator a adeverinţei de angajator".

Vânzătoarea din Oţelu Roşu a povestit pentru Adevărul cum a ajuns să fie amendată de către poliţistul local. Potrivit Sofiei Obrejan, magazinul în care lucrează este unul micuţ, iar pentru a limita contactul cu clienţii, la intrarea în magazin a fost pusă o barieră, clienţii fiind serviţi la uşă. Femeia a povestit că într-o seară de la începutul lunii aprilie, în jurul orei 21.30, când se pregătea să închidă, un poliţist local a înlăturat bariera de la intrare în magazin şi a intrat în incintă.

„A ajuns în faţa magazinului, a împins bariera şi i-am spus că nu are voie să intre pentru că, în primul rând, este ora închiderii şi în al doilea rând noi servim de la uşă. A început scandalul cu mine: «Ce, eu nu am voie să intru? Nu vezi cine sunt eu?» Au fost nişte discuţii. În acel moment, mi-a spus: «O să te aranjez eu. Dă-mi adeverinţa de serviciu». Nu avea nici mască, nici mănuşi, i-am arătat-o de la pult şi i-am spus să cheme un echipaj cu mască şi mănuşi că le-o înmânez: «Bine, nenorocito! Te aranjez eu pentru asta", a povestit vânzătoarea.

Sofia Obrejan a declarat că a vrut să meargă încă atunci să îi facă plângere poliţistului, dar s-a gândit că agentul a avut o zi proastă şi a trecut peste incident. După o săptămână, femeii i-a venit, însă, acasă procesul-verbal prin care este amendată cu suma de 2.000 de lei pentru că „aflându-se la magazinul SC VIO şi ANGI în calitate de vânzătoare, a refuzat să facă dovada eliberării de către angajator a adeverinţei de angajator". „Am mers la domnul primar, l-a chemat pe şeful poliţistului comunitar şi i-a zis să rezolve pentru că nu eram obligată să prezint adeverinţa pentru că eram în timpul serviciului. A reţinut domnul primar şi i-a dat-o domnului în mână spunând că trebuie să o anuleze pentru că este dată pe nedrept. Am crezut că s-a încheiat aici", povesteşte Sofia Obrejan.

Vânzătoarea susţine că marţi, 28 aprilie, a primit din nou amenda acasă. „În cazul ăsta nu mai pot să mă mai adresez nici primăriei, doar instanţei. E strigător la cer. Eu merg la serviciu, sunt expusă. Am o familie. Salariul meu lunar este de 1.700 de lei. Eu nu pot să plătesc o amendă de 2.000 de lei pentru că un comunitar îşi permite aşa ceva. O să mă adresez instanţei. Chiar nu pot să o las aşa pentru că este un abuz. Eu eram în timpul serviciului, nu eram nici la plimbare nici pe stradă. Eu dacă merg doi metri la magazin îmi fac declaraţie", a declarat Sofia Obrejan.

Contactat de Adevărul, primarul din Oţelu Roşu, Luca Mălăescu, a declarat că ştie problema şi a sfătuit-o pe Sofia Obrejan să conteste sancţiunea în instanţă. „Mi-a sesizat problema. Vă spun şi dumneavoastră ce i-am spus şi ei. Pe perioada stării de urgenţă, Poliţia Locală aparţine de Poliţia Naţională, nu mai aparţine de primar. Cu toate acestea, am stat de vorbă şi cu poliţistul local să văd ce s-a întâmplat. El mi-a relatat că în momentul în care a fost la doamna la chioşc, doamna a vorbit foarte urât cu el. A avut un comportament indecent că nici nu ştiu cum să îl numesc acum. Eu am sfătuit-o pe doamna să facă contestaţie. Eu nu am văzut personal procesul-verbal", a declarat primarul din Oţelu Roşu.

Inspectoratului Judeţean de Poliţie Caraş-Severin, în subordinea căruia se află acum Poliţia Locală, o trimite pe femeie în instanţă. „Având în vedere faptul că în acest caz vorbim despre un act încheiat de un agent constatator, în urma constatării unei fapte contravenţionale, prin care a fost aplicată o sancţiune contravenţională, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, dacă persoana sancţionată se consideră lezată, are posibilitatea să facă plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. Instanţa de judecată este singura instituţie competentă să soluţioneze plângerea contravenţională şi să constate situaţia de fapt, temeinicia sau legalitatea procesului-verbal de contravenţie şi să dispună asupra sancţiunii", au transmis reprezentanţii IPJ Caraş-Severin.

