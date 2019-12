Vârstă de pensionare de 68-70 de ani. Lia Olguţa Vasilescu, despre negocierile cu FMI şi Comisia Europeană şi planurile PNL

"Vreau să vă spun că, în momentul în care am negociat această lege a pensiilor cu Comisia Europeană și într-o anumită fază și cu Fondul Monetar Internațional, care au bătut și ei la ușă, deși România nu mai avea niciun angajament cu instituția, cele două lucruri pe care le-am discutat ca să nu avem niciun fel de problemă sunt același pe care le văd acum în dezbaterile publice. Pe de o parte, este vorba despre o adresă venită de la Comisia Europeană, și anume creșterea vârstei de pensionare și nesustenabilitatea acestui buget de pensii. La vremea respectivă, ni s-a solicitat ca vârsta de pesionare să crească la 68-70 de ani, ca să se meargă pe media Uniunii Europene. M-am opus categoric și am spus că nu putem să facem acest lucru, atât timp cât speranța de viață a românilor este de cu opt ani sub media Uniunii Europene, deci nu există niciun fel de argument din acest punct de vedere. Iar în ceea ce privește sustenabilitatea cheltuielilor pentru sistemul de pensii am spus că avem 7% din PIB, anul viitor abia ajungem la 8% din PIB iar în 2021, când se va aplica legea pensiilor, vom ajunge la 11,7% din PIB, în timp ce media Uniunii Europene este de 13%, nici măcar cu actuala lege a pensiilor nu ajungem la media Uniunii Europene", a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Vârstă de pensionare de 70 de ani pentru două categorii mari de bugetari. Olguţa Vasilescu, reacţie pe Facebook după anunţul lui Orban

"Ceea ce se încearcă de cei de la PNL la momentul actual este ca noua lege a pensiilor să fie eliminată pe motiv că nu ar elimina aceste inechități din sistem, deși ele se elimină, în sensul că ei vor să facă două modificări: creșterea vârstei de pensionare și un procent din PIB mai mic pentru cheltuiala cu pensiile. Noi o să ne opunem cu toată forța. Nici nu poate fi vorba să nu ne opunem la asemenea chestiuni, pentru că noi trebuie să îi apărăm în primul rând pe români. Pensia este un drept câștigat și nu o formă de asistență socială", a susținut Lia Olguța Vasilescu într-o intervenție telefonică la România TV.

Ludovic Orban a declarat că nu există la Ministerul Muncii un proiect care să prevadă creșterea vârstei de pensionare. Premierul a precizat că vârsta de pensionare rămâne 65 de ani, iar persoanelor trebuie să li se permită să lucreze după această vârsta, dacă doresc acest lucru.

"Am spus următorul lucru: în anumite domenii, cum sunt educaţie, cultură, sănătate, sunt persoane care pot să lucreze şi după vârsta de 65 de ani, în măsura în care îşi păstrează capacitatea de a lucra până la o vârstă, să zic, până la 70 de ani. Ceea ce am spus eu este că trebuie să li se permită să decidă ei dacă lucrează până la vârsta respectivă”, a afirmat Ludovic Orban, întrebat dacă există la Ministerul Muncii un proiect pentru creșterea vârstei de pensionare.