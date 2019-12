Vârstă de pensionare de 70 de ani pentru două categorii mari de bugetari. Olguţa Vasilescu, reacţie pe Facebook după anunţul lui Orban

Premierul Ludovic Orban consideră că ar trebui crescută vârsta de pensionare pentru anumite categorii de angajaţi. Acesta a dat ca exemplu profesorii, care ar putea avea opţiunea să lucreze până la 70 de ani.

Eliminarea pensiilor speciale, în dezbatere la Comisia de Muncă. Orban: Susţinem calcularea pe baza principiului contributivităţii

Declaraţia a făcut-o în contextul în care Guvernul a stârnit un val de nemulţumiri după ce a anunţat că vrea să interzică din nou cumulul pensiei cu salariul în sectorul bugetar. "Sunt domenii de activitate în care angajații ar trebui să decidă ei dacă se pensionează. Să se mărească vârsta de pensionare, de la 65 la 70 de ani. În medicină sau educație de exemplu. Să decidă ei, adică să nu vină cu sistemul ăsta să fie la mila unui director de școală să li se prelungească sau nu pe un an de zile dreptul de a profesa", a declarat premierul Orban.

LEGEA A AJUNS LA SENAT. Cine se va pensiona la 43 sau 45 de ani

"Şi mie mi s-a solicitat de la Comisia Europeană creşterea vârstei de pensionare la 68 de ani. Am spus că e imposibil, deoarece România are o speranţă de viaţă cu 8 ani sub media Uniunii Europene. Noi suntem la 74, Franţa la 82, de exemplu. Aşa că am menţinut vârsta de pensionare din vechea lege şi în cea nouă, corectând şi inechităţile care se vor rezolva doar DUPĂ RECALCULAREA tuturor pensiilor, recalculare pe care actuala guvernare nu se grăbeşte să o înceapă. Acum pricep şi de ce vor modificarea noii legi a pensiilor, înainte să înceapă aplicarea ei. Au de gând să crească vârsta de pensionare. Şi e doar una din relele care se pot întâmpla...", a scris Olguța Vasilescu pe Facebook.