Varujan Vosganian, despre noul coronavirus: "E limpede că nu există o contaminare din aceea accelerată"

"În primul rând, cred că ar trebui, totuşi, epidemiologii să ne explice ce se întâmplă. E simplu să dai vina pe populaţie. Dar eu nu cred că românii se comportă cu totul altfel decât se comportă italienii, francezii, spaniolii, mai ales că în ţările alea au fost şi mişcări de protest. N

u cred că plajele româneşti arată altfel decât plajele din Grecia, unde avem sub 30 de cazuri pe zi şi un singur deces în ultima săptămână. Mie mi se pare că e o soluţie confortabilă să dai vina pe români. Eu cred că românii au fost destul de disciplinaţi în starea de urgenţă şi-n starea de alertă. Adică în România n-au fost proteste publice, n-au fost îndemnuri la rezistenţă civică şi nu ştiu să existe vreun parlamentar care să îndemne la încălcarea legii.

Cred că focarele din spitale şi din căminele de bătrâni nu au fost corect stăpânite şi poate că ăsta este unul din argumente. Dincolo de asta, trebuie să vedem cum evoluează. Nu ştiu, eu îmi păstrez speranţa că au fost ultimele zvâcniri ale ghiaurului, cum se spunea în filmul Mihai Viteazul", a declarat Varujan Vosganian miercuri seară pentru sursa citată.

"În plus, unii au sentimentul, privind în jur şi nevăzând efectele virusului şi aerul care are zimţi, că totul e o fantasmagorie la televizor. Nu este. Sunt cazuri reale, sunt oameni care suferă din asta, dar, după opinia mea, este disproporţionată descrierea virusului. Virusul, după opinia mea, nu are o capacitate atât de puternică de răspândire, ca dovadă că cea mai mare parte a celor infectaţi sunt asimptomatici. Observaţi că la 555 de cazuri, avem aproape acelaşi număr la ATI, a crescut numai cu şase persoane, deci e limpede că virusul e mai vlăguit, dincolo de faptul că cei testaţi sunt mai mulţi şi apar mai multe teste pozitive", a adăugat acesta.

Vosganian a spus că, din studiile pe care le-a citit, a înţeles că infectaţii asimptomatici nu pot transmite boala, deşi avertismentele OMS în acest sens sunt clare.

"Prima cifră. În România, numărul persoanelor infectate este sub a mia parte din totalul populaţiei şi s-a observat că n-a existat un factor de multiplicare. În mod normal, când 500 de oameni sunt bolnavi, ei şi îmbolnăvesc pe cei din jur.

Doi: numărul deceselor este sub 2 la sută din totalul deceselor şi dacă-i luăm doar pe cei care au murit de COVID, şi nu cu 'şi COVID', înseamnă că e sub 1 la sută din totalul deceselor. Probabil că dacă mâine am spune la televizor şi câţi au murit de infarct, de atac cerebral, de alte boli, am înnebuni cu totul!

Al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun este că aş vrea să ştiu şi eu: până la urmă, asimptomaticii dau sau nu boala? Pentru că toate studiile pe care le-am văzut de la OMS spun că asimptomaticii nu dau boala.

Şi atunci, să ni se spună: din 555 câţi sunt în mod normal cu simptomele bolii şi cu capacitate de răspândire a virusului şi câţi nu? Pentru că altminteri, inducem o stare de panică şi creăm o traumă socială pentru o boală care, până la urmă, are impact asupra unui număr extrem de redus din societatea românească", a spus Varujan Vosganian.

Atenţionat că OMS transmite altceva în avertizările sale, Vosganian a mers mai departe.

"Atunci, am să vă întreb: cei câteva mii de testaţi pozitiv din ultimele săptămâni cui au transmis boala? Înseamnă că ar trebui să avem mii şi mii de cazuri noi. E limpede că nu există o contaminare din aceea accelerată. Până când virusul nu are o evoluţie asimptotică înseamnă că nu are o capacitate de multiplicare mare", s-a repliat Vosganian.

