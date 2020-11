Vasile Dîncu susţine că PNL a închis pieţele la comanda ambasadelor: Producătorii care vând în supermarketuri sunt apăraţi de ambasade

"Am vorbit de paralelismul dintre modul în care sunt priviţi producătorii români şi cei străini. Am spus că atât timp cât la Cluj există un supermarket care este foarte înghesuit lângă piaţa din Zorilor. E înghesuit, are un volum de aer faţă de piaţă care este înaltă.



Înseamnă că cei aflaţi la guvernare mai degrabă sunt atenţi la ce spun ambasadele. Eu cred că producătorii străini sunt apăraţi de ambasade. Producătorii care vând în supermarketuri sunt apăraţi de ambasdade", a declarat Vasile Dîncu, în direct, la România TV.

Întrebat dacă ambasadele vor să susţină în România producătorii care vând în supermarketuri, preşedintele Consiliului Naţional al PSD a susţinut că acest lucru "este evident".

"Este grija faţă de investitorii străini. Cred că în acest moment asta se vede", a mai precizat Dîncu.

Fostul ministru al Dezvoltării din Guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloş a dat exemplu o piaţă din Cluj, unde îşi face cumpărăturile, unde "se intră pe o uşă, se iese pe alta. Era un circuit făcut din timp de administraţia pieţei".

"Ce studii au demonstrat că au fost focare în pieţe? Niciun studiu... Ar trebui să facă studii şi să arate ce specialişti au hotărât acest lucru.



Trebuie gândite totuşi în funcţie de situaţie. Se pot gândi parţial asemenea tipuri de închideri. Închidem pieţele unde nu există aceste condiţii, dar să faci totul în măsuri care sunt luate otova pentru toată lumea ca s-ar putea să reducem numărul de infectări nu se justifică", a spus Dîncu.