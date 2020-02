Vedetă TV din România, bătută crunt de soţ! ŞOCANT: ce a scris în plângerea depusă la POLIŢIE

Dana Războiu a trecut prin multe încercări grele, dar majoritatea celor care o urmăresc nu știe că știrista a avut parte de o copilărie nefericită, cu un tată care o bătea cu bestialitate,

"Părinții se certau, bătaia era ceva uzual... Mama îi spunea tatălui meu să nu mă mai lovească în cap ca să nu mă tâmpească. Genul de familie din care vrei să fugi. Într-un fel m-a ajutat asta pentru că am așteptat să fac 18 ani ca să plec de acasă. Nu e plăcut pentru că asta lasă traume. După aceea am făcut multe ore de terapie ca să scap de aceste traume. Cred că de asta am și dat la psihologie", a declarat vedeta pentru life.ro.

Dana Războiu s-a căsătorit cu un bărbat din partea căruia primea același tratament. Este vorba de fostul ministru al Sănătății, Branzan Ovidiu, de care a divorțat în anul 2005, după ce l-a acuzat de agresiune fizică.

"Subsemnata Războiu Dana susţin că în seara zilei de luni, 25.07.2005, am fost agresata fizic de soţul meu, Branzan Ovidiu. Menţionez că acesta m-a lovit de mai multe ori cu pumnii şi picioarele", scria în plângerea făcută la Poliţie de Dana Razboiu.