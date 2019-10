Articol publicat in: Politica

Veste bună pentru zeci de mii de români. Ce s-a aprobat în ultima şedinţă de guvern

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Viorica Dăncilă a mai anunțat că din această săptămână persoanele cu dizabilități vor primi vouchere pentru achiziția de echipamente moderne, în valoare de până la 23.000 de lei fiecare. Angajatorii care angajează persoane cu dizabilități vor primi o subvenție lunară de 2.250 de lei pentru fiecare persoană cu dizabilități angajată, timp de 12 luni. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat luni, în debutul ședinței de Guvern, că va aproba un proiect prin care persoanele cu dizabilități vor primi vouchere pentru achiziția de echipamente moderne. "Mă bucur să anunț că începând cu această săptămână persoanele cu dizabilități vor primi vouchere pentru achiziția de echipamente moderne, precum cititor pentru nevăzători, fotoliu rulant activ, proteză audio, elevator, produse asistive pentru desen şi scriere. Un voucher deja este tipărit, deci acestea pot fi primite cât mai curând. Este una din modalitățile de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă pentru că persoanele cu dizabilități au un potențial care trebuie pus în valoare. Pe lângă aceste vouchere în valoare de până la 23.000 de lei fiecare, angajatorii care oferă locuri de muncă persoanelor cu dizabilități vor primi o subvenție lunară în valoare de 2250 de lei, timp de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată. Este un proiect dezvoltat de guvernarea noastră în ultimele luni și care, iată, aduce deja beneficii concrete oamenilor. DECALOGUL lui Dăncilă: "Voi fi un președinte implicat al românilor de pretutindeni!". Promisiunile candidatului PSD la prezidenţiale Continuăm să acordăm sprijinul pentru asigurarea căldurii și apei calde în sistem centralizat, în prag de iarnă, în București, Giurgiu și Buzău. De asemenea, luăm toate măsurile pentru buna organizare a alegerilor pentru președintele României din acest an. Vom suplimenta bugetul Ministerului Afacerilor Externe, având în vedere faptul că în acest an, votul în străinătate se va desfășura timp de trei zile și într-un număr de secții de votare aproape dublu față de cele organizate pentru alegerile europarlamentare", a declarat Dăncilă la începutul şedinţei de guvern. La finalul ședinței de Guvern, purtătorul de cuvânt va detalia actele normative pe care le vom adopta în cadrul ședinței de astăzi. Viorica Dăncilă a precizat că-i invită să semneze pactul pentru bunăstare semnat deja de un milion de români. ”Ne dorim ca această perioadă de instabilitate politică să se încheie cât mai repede pentru ca acest blocaj creat de ambițiile lui Klaus Iohannis să nu genereze efecte negative asupra economiei României”, a mai precizat Viorica Dăncilă. loading...

