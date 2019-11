Veste uriaşă pentru microbişti. Apare o nouă televiziune 4K de SPORT

Look4K este operată de Clever Media Network, care mai deține licențe TV pentru posturile Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3, Look Plus și Profit.ro, scrie Pagina de Media.

Compania nu a avut niciun reprezentant pentru a detalia proiectul, însă potrivit discuțiilor din cadrul CNA, televiziunea își va păstra profilul sport.

LOVITURĂ pe PIAŢA MEDIA! Look a cumpărat drepturile TV pentru un campionat de fotbal DE TOP. Apar alte două CANALE DE SPORT

În România există deja două televiziuni cu emisie 4k: Digi 4k, din rețeaua RCS, și Travel Mix 4K, care este prezent doar în rețeaua Ines și în rețeaua Orange, în Republica Moldova.