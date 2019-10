Articol publicat in: Economie

Veşti bune de la Guvern: suvbvenţiile au fost virate pe card miercuri dimineaţă

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Fiecare producător care a valorificat producţia pentru suprafaţa cultivată a primit un sprijin financiar de 3.000 de euro/hectar, valoarea totală a fondurilor achitate miercuri ridicându-se la 194.801 lei. Foto: magazinsalajean.ro Veşti bune pentru agricultori. Toţi producătorii agricoli din judeţul Botoşani care s-au înscris în programul "Usturoi 2019" au încasat subvenţiile acordate de la bugetul de stat, a anunţat, miercuri, şeful Direcţiei pentru Agricultură Botoşani, Cristian Delibaş. Potrivit acestuia, Direcţia pentru Agricultură a făcut, în cursul dimineţii de miercuri, plata ajutorului de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi pentru 18 producători agricoli. La nivelul judeţului Botoşani, în programul "Usturoi 2019" s-au înscris 40 de producători agricoli, iar 22 dintre aceştia au beneficiat de subvenţie pe 19 septembrie. Subvenţiile plătite în luna septembrie au fost de 208.962 lei. loading...

