Veşti bune pentru elevi! Gabriela Firea a făcut anunţul: "Donăm 100.000 de măşti pentru copiii din Capitală"

”Eu cred că va fi foarte greu să faci diferența între un elev ai cărui părinți câștigă, de exemplu, 2000 de lei și un copil ai cărui părinți câștigă 2300 de lei.

Vin astăzi cu o acțiune cât se poate de concretă. Colegii mei mai tineri și seniorii au preferat să strângă bănuții, deși îi puteau folosi în alte scopuri, ca de exemplu pentru campania electorală sunt afișe foarte, foarte scumpe puse în București, dar noi am preferat să cumpărăm 100.000 de măști pe care le vom da elevilor din Capitală.

Nu ne vom opri aici, vom dota cabinetele ASSMB cu măști pentru elevii care fie vin fără măști de acasă, fie le rup, fie se întâmplă altceva.”, a spus Gabriela Firea.

Suntem foarte aproape de inceputul noului an scolar. Un an greu pentru toata lumea, atat pentru copii cat si pentru...

Primarul Capitalei a anunțat și un comandament cu participarea primarilor de sector pentru a pune la punct toate detaliile privitoare la începerea noului an școlar.

"Primăria Capitalei va asigura testarea gratuită a tuturor elevilor şi profesorilor din Bucureşti"

Gabriela Firea promite testare gratuită pentru toți elevii și profesorii din București care manifestă simptome de COVID-19. Primarul Capitalei a făcut o postare pe pagina sa de Facebook, unde anunţă acest lucru.

"Pentru ca Guvernul nu face nimic concret pentru inceperea in siguranta a anului scolar, Primăria Capitalei va asigura testarea gratuita a tuturor elevilor din București care, după reînceperea școlii, prezintă la triajul de dimineață mici semne de îmbolnăvire - febră, tuse, strănuturi repetate, roșu în gât etc, cu acordul parintilor.



De asemenea, la începerea noului an școlar vor fi testate și toate cadrele didactice de la unitățile de învățământ din Capitală care vor dori acest lucru.



Pentru acest program, Primăria Capitalei va amenaja în clădirea vechiului spital Gomoiu un laborator de analize, dotat cu aparate de testare de tip PCR, în care vor lucra medici și asistente din spitalele alflate în administrarea Municipalității.



Finanțarea acestui program se va face exclusiv de la bugetul Capitalei", este mesajul transmis de Gabriela Firea.