Veşti proaste despre Mihai Constantinescu. VERDICTUL medicilor, CUTREMURĂTOR

Mihai Constantinescu nu mai are sanse sa isi revina, scrie fanatik.ro. Specialistii sustin ca, desi are un puls stabil, artistul nu va mai fi ca la inceput. Un medic sustine ca, daca s-ar trezi din coma, cantaretul ar fi alt om. Creierul lui nu va mai fi niciodata la fel.

Dupa cele trei stopuri cardio-respiratorii, creierul lui Mihai Constantinescu a fost grav afectat. Pentru a fi fost salvat, era nevoie ca resuscitarea lui sa fie facuta pana in cele 10 minute fatale. Daca era resuscitat la 5 minute de la stopul cardio-respirator facut acasa, avea sanse sa isi revina.

"Este îngrijorător faptul că a stat în stop cardio-respirator 10 minute, ceea ce duce în mod obișnuit la leziuni ireversibile ale creierului .Această este problema importantă. Dacă s-ar fi putut în primele 5-6 minute situația era mult mai bună deoarece leziunile cerebrale nu erau ireversibile.", a declarat medicul cardiolog Ștefan Drăgulescu.

Daca iese din coma, Mihai Constantinescu are 1% sanse sa duca o viata normala. In plus, specialistii cred ca, daca si-ar reveni, ar putea suferi si o hemoragie cerebrala.

"Al doilea element este hemoragia cerebrală. Oare era legată de un tratament anterior anticoagulant sau în contextul stopurilor cardio-respiratorii pe care le-a avut? Sunt convins că Mihai Constantinescu beneficiază de tratamentul cel mai benefic în această direcție la Spitalul Floreasca, dar este foarte îngrijorător că a făcut aceste stopuri cardio-respiratorii", a completat specialistul.