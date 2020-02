Veşti proaste pentru bucureşteni. Se taie subvenţiile la căldură şi apă caldă, facturile vor sări în aer

Ministrul demis al Economiei a anunțat la Digi 24 că se lucrează la o schemă care să stabilească plafonul sub care vor fi plătite subvențiile de căldură. Totodată, Popescu a mai anunțat că lucrează la un proiect legislativ care să oblige Primăriile să plătească cu prioritate cheltuielile termice.

Ministrul de Economiei: ANAF ar putea pune poprire pe conturile Primăriei Capitalei

"Mai avem o problemă legată de subvenționarea căldurii în București, subvenție aplicată tuturor locuitorilor Capitalei. Asta se întâmplă pentrucă nu avem devinit termenul de consumator vulnerabi. Consumatorul vulnerabil este acea persoană care are cu adevărat nevoie de subvenție. Practic acum se dă subvenție la toată lumea care este legată la sistemul centralizat. Cei care nu sunt legațila sistemul centralizat și au centrală proprie nu primesc subvenție, ceea ce nu este normal, pentru că poate să existe un consumator vulnerabil care nu este legat la sistemul centralizat dar are o centrală pe gaze, deci este normal să primească subvenție dacă are venitul sub un anumit prag. Noi ne-am asumat ca împreună cu Ministerul Muncii și cu Ministerul Dezvoltării vom face o definire a consumatorului vulnerabili și vom sprijini o schemă de ajutor. Ei bine, din acel moment nu se va mai putea să se dea așa subvenție la toată lumea. Pentru că este o risipă din buget, iar banii se pot duce pe alte destinații. Și vom mai face ceva și asta să înțeleagă și Primăria, vom face un proiect legislativ în așa fel încât utilitățile de termie să fie obligatoriu să fie plătite imediat după salarii, prioritar, pentru că dacă crede cineva că se vor investi sute de milioane de euro în centralele noi de cogenerare dar Primăriile nu-și vor plăti datoriile către furnizor și vom ajunge din nou în aceeași situație se înseală. Deci va fi obligatoriu ca utilitatea termică să fie plătită imediat după salarii, iar restul, panseluțe și flori și concerte, după, dacă mai rămân bani", a declarat Virgil Popescu.

Primăria Capitalei ia în calcul introducerea unui abonament la apă caldă. Cum va creşte preţul energiei termice din Bucureşti