Vestul Greciei, lovit de uraganul Ianos VIDEO

În Insulele Ionice s-au înregistrat inundaţii, pene de curent şi ploi torenţiale. Rafalele de vânt au fost de până la 117 kilometri pe oră, relatează AFP, citâtd protecţia civilă elenă.

"Cădeau copaci peste tot", a afirmat prefectul Insulelor Ionice, Rodi Kratsa, precizând că nu s-a semnalat nicio victimă până acum.

Uraganul Ianos se deplasează către sud, a adăugat Kratsa.

Două zboruri Ryanair cu destinaţia Cefalonia au fost direcţionate către Atena, iar legăturile maritime cu insula au fost întrerupte.

Şi pe insulele Itaca şi Zante s-au semnalat pene de curent şi circulaţia pe unele drumuri a fost întreruptă. Au fost afectate de intemperii şi insulele Corfu şi Leucada, dar în mai mică măsură.

Un vas care era ancorat în Itaca a fost dus de valuri, dar cei doi pasageri au reuşit să ajungă la mal. Un alt vas s-a scufundat în portul Zante, însă pasagerii săi, cetăţeni belgieni, au scăpat nevătămaţi.

Very strong winds and lots of sea foam being blown in at the coast in #Kefalonia Island, Greece this morning 18th September as #Medicane #Ianos makes landfall! Video by https://t.co/EVr5SlnO71 pic.twitter.com/28ETSaixBU