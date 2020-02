Vica Blochina a suferit un accident! Blondina a fost operată de urgenţă

În urma accidentului nedorit, se pare că Vica și-a rupt piciorul şi a fost nevoie urgentă de intervenţia medicilor. „Nu am avut probleme de sănătate niciodată… Am făcut doar operaţii doar de înfrumuseţare. Am fost la alergat şi mi-am rupt piciorul. Nu am ştiut că este rupt.

Am venit la spital pentru că nu puteam să calc pe picior şi am făcut fractură. Talpa o am ruptă, am fractură de metatarsian. Mi-au spus toţi că este bine să mă operez”, a comentat Vica.

Vica Blochina, dată în judecată pentru datoriile de la întreţinere

Vica Blochina trăieşte o adevărată dramă, din cauză că nu şi-a achitat datoriile la întreţinere. Asociaţia de Proprietari şi vecinii de bloc au dat-o pe vedetă în judecată, pentru că nu vrut să plătească o sumă nu foarte mare, de doar câteva mii de lei.

Blonda ar fi pierdut chiar procesul, potrivit cancan.ro. Astfel că, vedeta va fi obligată să plătească suma de 7.000 de lei, ce include și cheltuielile de judecată.

„Soluția pe scurt: Admite cererea. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 2.462,13 lei cu titlul de cote de întreţinere aferente apartamentului nr. 48 din perioada ianuarie 2019-iulie 2019, suma de 637,98 lei cu titlul de fond de reparaţii aferent aceluiaşi apartament, pentru aceeaşi perioadă, suma de 100 lei, fond curăţenie şi întreţinere spaţii comune aferent lunii iunie 2019, suma de 435,93 lei, penalităţi de întârziere la cotele de întreţinere şi fondurile menţionate anterior şi suma de 2.305,86 lei, penalităţi de întârziere la cotele de întreţinere şi fondurile din perioada ianuarie 2018-decembrie 2018, calculate pentru perioada ulterioară datei de 24.01.2019 până la 26.09.2019.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 900 lei, cheltuieli de judecată. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 4 București. Pronunţată prin punerea soluției la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în decizia judecătorilor.