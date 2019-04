Vica Blochina, despre moartea lui Răzvan Ciobanu: I-am zis să stea să îmi fac bagajul şi să plecăm împreună

"Eu ma fost la mare, am plecat la mare sambata. I-am lasat lui Razvan cheile de la masina mea, el nu s-a gandit sa vina la mare, nu mi-a spus ca vine. Duminica de dimineata, in ziua accidentului, el m-a sunat si mi-a spus ca a ajuns la mare si ca nu vrea sa stea, ca nu ii place deloc acolo. Eu m-am bucurat foarte tare pentru ca si eu voiam sa plec. I-am zis, Razvan stai sa imi fac bagajul si sa plecam impreuna. Mi-a zis ok, stai sa vad la cat plecam, sa vad ce fac cu masina. Am intrebat cu cine a venit şi mi-a spus ca a venit cu niste prieteni. Eu m-am pregatit sa plec spre casa cu el. Trebuia sa ne intoarcem la Bucuresti impreuna.



El nu mi-a raspuns la telefon la 1 la pranz. Eu il tot sunam. El era foarte nervos pentru ca nu ii gasea pe baietii aia cu care a venit el la mare si ca nu gasea masina sa ne intoarcem. I-am zis ok, suna-ma. Daca ma suna pana la 6 seara eu plecam cu el cu masina. Eu am asteptat pana la 7 seara in camera de hotel. Razvan nu m-a sunat si nu a venit. Atunci eu l-am sunat pe prietenul meu si i-am spus sa vina dupa mine.



M-a intrebat unde sunt, la clubul respectiv. Razvan nu a mai sunat. Cand am ajuns la club, la 8 m-a sunat Razvan si m-a intrebat el cu cine pleaca. M-a rugat frumos sa il sun inapoi. Eu initial nu am auzit telefonul. I-am trimis un mesaj sa vina maine cu mine acasa. De aici eu nu mai stiu ce s-a intamplat", a declarat Vica Blochina.

Răzvan Ciobanu nu era isteric sau foarte nervos



"Razvan niciodata nu era isteric sau foarte nervos. El si cand era suparat vorbea. Mi-a spus ca nu o gasesc pe aia cu care am venit cu masina. Nu gasesc transport, trebuie sa rezolv cu transportul. Eu nu stiu cu cine a venit. Nu eram amica, eram cea mai buna prietena. El pentru mine era ca un frate, familia mea.

Eu sincer nu cred ca mai era cu cineva. Eu cunoscandu-l poarte bine, el probabil, din anturajul respectiv cu cine a fost si de la cine a luat masina respectiva s-a dus la oamenii aia, el a venit la mare motivand ca va fi soferul lor pentru ca el nu bea alcool deloc.



Eu voiam sa va spun motivatie pentru care a venit cu masina aia la mare. Cred ca el la un moment dat nu s-a simtit bine la club si a vrut sa plece. Cred ca s-a dus la prietenul respectiv si i-a spus uite eu nu am consumat alcool, el era un mic imbarligator, te convingea imediat. Probabil i-a spus prietenului sa ii dea masina ca te iau eu.



Va rog frumos, cat de drogat, prea mult bateti moneda pe asta. Totusi a murit, gata. Nu vreau sa ma gandeasc ca cineva l-a scos din masina. Gandesc mai practic. Cred ca el ori a adormit la volan, ori i s-a oprit inima. Cred ca asta a fost. Nu cred ca a fost cineva cu el in masina. Este iesit din comun ce se vorbeste. Razvan era un prieten bun, un baiat inteligent. El era asumat. De ce acum dupa ce a murit, el nu s-a ascuns niciodata, de ce vorbim urat. Gata, s-a dus. Se stia totul. El a povestiti despre problemele lui cele financiare, cele cu stupefiantelor. E simplu, el era geniu creator. El nu era bine organizat. Nu stia sa isi gestioneze finantele si afacerile. Cheltuia mai mult decat îşi permitea".