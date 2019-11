Vicepreşedintele ANRE avertizează: Planeta noastră este pe moarte. Ce trebuie să facă fiecare utilizator casnic

"Cel mai important lucru în contextul eficienţei energetice, mai ales la consumatorii casnici, e schimbarea mentalităţii şi schimbarea percepţiei privind eficienţa energetică, schimbarea unor obiceiuri pe care consumatorii casnici le au. (...) Vă întreb: câţi de aici din sală stingeţi de fiecare dată un bec când ieşiţi din cameră? Câţi dintre dumneavoastră opriţi apa când vă spălaţi pe dinţi? Câţi dintre dumneavoastră închideţi geamul în momentul când e foarte cald afară? Câţi dintre dumneavoastră explicaţi copilului cum să se comporte şi cum să aibă grijă de planeta asta a noastră care e pe moarte, uşor-uşor se stinge? Deci comportamentul trebuie schimbat în primul rând, şi doar prin schimbarea comportamentului, fără să facem investiţii grandioase, atât în industrie, cât şi acasă la noi, se pot obţine rezultate spectaculoase", a afirmat vicepreşedintele ANRE, la o conferinţă dedicată eficienţei energetice a clădirilor, conform Agerpres.



"Era un comisar, (Gunther, n.r.) Oettinger, care avea o vorbă foarte interesantă şi foarte adevărată. Oettinger a fost comisar pe energie cred că până în 2014, şi dânsul spunea că eficienţa energetică este exact ca şi credinţa. Duminica, când mergem la biserică, toată lumea acolo crede, îşi spune rugăciunile, îşi propune să fie un om bun, să aibă grijă de semeni, iar în momentul în care ieşim din biserică uităm totul. Aşa şi eficienţa: când suntem la conferinţe toată lumea vede avantajele, fiecare este convins că eficienţa energetică este viitorul şi trebuie să facem totul pentru eficienţă, şi când am ieşit din sala de conferinţă am uitat totul", a menţionat Zoltan Nagy-Bege.



Vicepreşedintele ANRE a estimat că finanţarea prin intermediul Guvernului a consumatorilor casnici care nu au posibilităţi financiare va juca un rol important în atingerea de către România a ţintelor de eficienţă energetică pentru anul 2030.



"România are o şansă de a-şi atinge ţintele de eficienţă energetică pentru 2030, aşa cum şi pentru 2020 ne-am atins ţinta privind eficienţa energetică, probabil că cu politicile adecvate şi cu o strategie bine gândită şi bine implementată vom atinge şi pentru 2030. Sigur, politicile vor avea un rol important, iar sursele identificate de către Guvern care ar putea fi alocate pentru susţinerea unor categorii de consumatori care nu au posibilităţi financiare să-şi facă ei investiţii în acest domeniu vor fi iarăşi importante", a afirmat Zoltan Nagy-Bege.



El a susţinut că politicile naţionale ale României pentru energie din următorii ani trebuie coordonate cu modalităţile de finanţare europeană pe perioada 2021-2027.



"Noi, în calitate de Autoritate de reglementare în domeniul energiei, dar şi de autoritate responsabilă pentru eficienţa energetică în România, nu suntem autoritatea responsabilă pentru transpunerea directivei privind performanţa energetică a clădirilor, aceea este Ministerul Dezvoltării. Dar am fost implicaţi, am participat la grupul de lucru care a lucrat la acest proiect de lege şi dacă ni se cere ajutorul şi expertiza cu siguranţă participăm la orice fel de discuţii. Ar fi foarte important ca asemenea politici sau planuri naţionale privind eficienţa energetică sau energia în general să fie armonizate şi cu perioade de finanţare şi modalităţile de finanţare ale fondurilor europene, acum mă refer strict la următoarea perioadă de finanţare, 2021-2027, ca în momentul în care solicităm bani de la Uniunea Europeană pentru a finanţa proiecte să avem în vedere că am făcut o lege privind performanţa energetică a clădirilor, eventual să avem o strategie pe termen lung privind performanţa energetică a clădirilor, un plan naţional integrat de climă şi energie. Dacă am ratat pe actuala perioada de finanţare, măcar pentru 2021-2027 să avem în vedere acest lucru, şi să pornim discuţiile cu forurile europene pe această perioadă ştiind şi având în vedere aceste planuri şi strategii", a adăugat vicepreşedintele ANRE.