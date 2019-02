Victor Ciorbea s-a întâlnit cu trei condamnaţi pentru corupţie şi un jurnalist să discute despre soarta completurilor de judecată

"Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea, alături de doamna Emma Turtoi, Şef Serviciu Contencios Constituţional şi alţi doi consilieri din cadrul instituţiei, s-au întâlnit cu doamna Adina Anghelescu, Senior Editor la publicaţia LUJU.ro, domnul Toni Neacşu, avocat, domnul Profesor Universitar Dr. Adrian Severin, domnul Prof. Univ. Dr. Constantin Sima şi domnul Lector Univ. Dr. Jean Paul Andrei.

Petiţionarii, care au depus şi memorii la sediul instituţiei, au solicitat Avocatului Poporului sesizarea CCR în legătură cu constituţionalitatea constituirii completurilor de judecată, atât la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cât şi la nivelul celorlalte instanţe judecătoreşti, civile sau penale. Argumentele solicitanţilor au fost invocate din perspectiva considerentelor reţinute de către Curtea Constituţională a României în Decizia 685/2018.

Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea, a solicitat petenţilor să depună precizări scrise cu privire la cele relatate şi a declarat că reprezentanţii instituţiei pe care o conduce vor analiza petiţiile înaintate de cei prezenţi, cât şi alte memorii adresate pe aceeaşi temă, şi se va lua o decizie care va fi comunicată", se arată într-un comunicat al Avocatului poporului.

Adrian Toni Neacsu, fost judecator si membru al CSM, a fost condamnat definitiv, în 2015, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la un an inchisoare cu suspendare, pentru savarsirea infractiunilor de participatie improprie la infractiunea de abuz in serviciu, fals intelectual, participatie improprie la infractiunea de uz de fals si fals in inscrisuri sub semnatura privata. De asemenea, Toni Neacsu a fost obligat sa plateasca 13.136 lei catre Consiliul Superior al Magistraturii.

Toni Neacsu a fost acuzat de DNA ca, in perioada iulie - decembrie 2012, in calitate de membru CSM, a incasat nejustificat de la CSM suma de aproximativ 67.000 lei, reprezentand venituri din salarii si asociate (din care diurna de detasare in suma de peste 13.000 lei), aferente unui numar de 48 de zile in care a absentat nemotivat de la serviciu. DNA sustine ca magistratul a beneficiat de plata integrala a acestor drepturi de natura salariala si asociate pe baza a 10 documente justificative falsificate de inculpat - foi colective de prezenta si cereri pentru plata cheltuielilor de diurna de detasare.

Adrian Severin a fost condamnat definitiv, pe 16 noiembrie 2016, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la patru ani închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi trafic de influenţă.

Adrian Severin a fost trimis în judecată de DNA sub acuzaţia că, în perioada decembrie 2010 - martie 2011, a acceptat promisiunea a doi jurnalişti de la publicaţia britanică „The Sunday Times”, care efectuau o investigaţie sub acoperire, de a-i plăti 100.000 euro anual în schimbul depunerii de amendamente în comisiile de specialitate ale Parlamentului European, pe de o parte, şi votării împotriva altor amendamente ce nu corespundeau intereselor societăţii comerciale pe care aceştia pretindeau că o susţin, pe de altă parte. El a fost eliberat condiţionat la începutul lui 2018.

Aurel Jean Andrei a fost condamnat definitiv in dosarul Mazare la doi ani de inchisoare cu suspendare "pentru comiterea infractiunii de asociere pentru savarsirea de infractiuni", termenul de incercare dispus de instanta in cazul sau fiind de 4 ani, conform minutei sedintei de judecata din data de 7 februarie 2019. Notarul a mai fost acuzat in acest dosar si de abuz in serviciu, fals intelectual si uz de fals, in forma continuata, insa pentru aceste infractiuni a intervenit intre timp prescriptia raspunderii penale