Victor Ciutacu: "La PNL, unu' mai prost ca altul"

Iată ce scrie Victor Ciutacu pe pagina de Facebook, citat de DCNews:

"Liberalii ar trebui să mute ziua partidului de 1 mai. Pentru că guvernul ăsta e făcut pe principiul UNU' MAI PROST (după caz, HOȚ) CA ALTUL. Fetița asta nu are nici o vină că are creierul cât o ghindă mică. Nici măcar cei care o promovează. Scot bani de la fraieri și snobi pe spinarea ei, mănâncă și ea o pâine albă și pufoasă, umblă liberă prin UE, în fine. Da' să ajungi s-o pui ambasador cultural, zău, asta numai fondatorului OTV Suceava, ajuns ministru al culturii, putea să-i treacă prin bostan. Altfel, după ce Vulpița și consortul au penetrat în triumf comisia parlamentară de agricultură, mai lipsea doar contraponderea guvernamentală din trustul rival”, a precizat Victor Ciutacu într-o postare pe Facebook.

Irina Rimes a fost aleasă ambasador onorific al Zilei Constantin Brâncuşi 2020.

