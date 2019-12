Victor Ponta, achiziţie de marcă. Primarul municipiului Bacău, Cosmin Necula, a anunţat că se va înscrie în PRO România

Primarul Cosmin Necula a declarat că susţine proiectul PRO România şi că prima hârtie pe care o va semna, după oficializarea excluderii, va fi adeziunea de înscriere în respectiva formaţiune politică.



"Susţin acest proiect politic şi aştept hârtia oficială cu demiterea mea din PSD, cu marea victorie a CEx-ului condus de doamna Dăncilă şi susţinut de Dragoş Benea, şi vă asigur că primul act pe care îl voi semna va fi doar adeziunea mea la PRO România", a declarat, într-o conferinţă de presă, primarul municipiului Bacău, Cosmin Necula.



De asemenea, liderul Pro România Victor Ponta a declarat că susţine o nouă candidatură a lui Cosmin Necula la Primăria municipiului Bacău.



"M-aş bucura să fie în PRO România şi are sprijinul nostru. Îl sprijin pe Cosmin Necula pentru un mandat mai de succes în perioada 2020 - 2024. Sunt mulţi alţi primari care vor fi sprijiniţi de PRO România şi vor fi alături sau în partid, în momentul în care pot să candideze fără să îşi piardă mandatul", a spus Victor Ponta, citat de Agerpres.

De asemenea, Victor Ponta a subliniat la România TV că Pro România este un proiect pentru 2024. "Anul viitor vreau să sprijinim oameni tineri, care vor să facă treabă la alegerile locale".



Comitetul Naţional Executiv al PSD a decis, în şedinţa din 13 noiembrie, excluderea din partid a primarului municipiului Bacău, Cosmin Necula.



Anterior acestei decizii, Comitetul Executiv al PSD Bacău a hotărât, pe 29 septembrie, dizolvarea biroului politic local de conducere şi retragerea sprijinului politic pentru primarul Cosmin Necula, după ce acesta a adus o serie de critici Guvernului Dăncilă cu privire la alocarea fondurilor către administraţia locală.



În cadrul aceleiaşi şedinţe, deputatul Lucian Şova a fost numit preşedinte interimar al filialei, iar deputatul Costel Dunava a fost numit preşedinte executiv.



În ultima săptămână de campanie electorală a primului tur de alegeri prezidenţiale, primarul municipiului Bacău a anunţat că îl susţine pe Mircea Diaconu.



A doua zi după primul tur al prezidenţialelor, Cosmin Necula a scris, pe pagina lui de Facebook, că multor membri ai PSD "le-a fost ruşine să tragă" în campania electorală pentru Viorica Dăncilă.



"Am fost pe santierul Centurii Municipiului Bacau cu Primarul Cosmin Necula #ProRomania - nu cu bicicleta ci cu basculanta/ ma bucur ca am semnat acest proiect in 2015 / imi pare rau ca, in loc de 3 ani, se face in 5 / imi pare si mai rau ca, desi am semnat Master Planul de Transport si finantarea europeana pentru Autostrada Moldovei inca nu s-a inceput primul metru!



La ProRomania vrem sa sprijinim si promovam oameni si proiecte de dezvoltare - (NU sa obtinem posturi si avantaje de la PSD sau PNL) / suntem ProRomania si tinem doar cu Romania!", a scris Ponta pe Facebook.