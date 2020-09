Victor Ponta anunţă rezultatul testului COVID: "Mă rog ca Dumnezeu să ne ţină sănătoşi pe toţi!"

Am primit rezultatul NEGATIV al testului Covid 19 efectuat in aceasta dimineata/ ma bucur pentru familia mea, prietenii si toti cei cu care am intrat in contact in aceasta perioada / ma rog ca Dumnezeu sa ne tina sanatosi pe toti!

Este insa corect sa fac cateva precizari :

1. Campania electorala si procesul efectiv al Alegerilor ne pun pe toti intru-un pericol major si, evident, care nu era deloc necesar / trebuie sa mergem la munca / copiii trebuie sa mearga la Scoala / viata economica si sociala trebuie sa mearga mai departe / dar Alegeri puteam si putem sa facem atunci cand situatia sanitara este sigura / asa adaugam un risc si povara absolut inutila pe sistemul de sanatate - pentru niste voturi efemere si, in multe cazuri , irelevante!

2. Guvernul Romaniei, in mod intentionat si programat, refuza sa creasca capacitatea de testare din sistemul public ( sau sa deconteze 100% testele in Sistemul privat) / Romania face intr-o zi in Sistemul Public 10% din testele efectuate in Italia, Spania sau Franta ( la o populatie de aproape jumatate sau respectiv o treime din aceste tari) / suma datorata in Sistemul privat ( nedecontata de Guvern) descurajeaza oamenii in a se testa - ceea ce duce la situatia in care Romania a ajuns pe primul loc la numarul de persoane pozitive raportat la cele testate!

3. Mii de oameni se vor contamina si multi isi vor pierde viata din cauza Alegerilor Locale organizate in cea mai proasta perioada ( in acelasi timp cu deschiderea scolilor) / cei care scapa sanatosi incep din 15 Octombrie campania si procedurile pentru Alegerile Parlamentare din Decembrie!

Aici avem de a face cu infractiunea de "zadarnicirea combaterii bolilor" prevazuta de articolul 352 din Codul Penal - Autorii infractiunii : Ludovic Orban si Guvernul sau!!!

Sa nu uitati aceste realitati cand veniti la vot - si sa ii sanctionati pe cei vinovati!

Sanatate!", a scris luni pe Facebook fostul premier Victor Ponta.

