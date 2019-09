Victor Ponta are trei propuneri pentru posrul de comisar european din partea României. Toate trei sunt femei

"Era evident pt toată lumea acest rezultat, că Rovana Plumb va fi respinsă. În discuția mea cu Viorica Dăncilă, din august, i-am spus că nu e o idee bună Rovana, că va fi respinsă. Am propus-o pe Corina Crețu, dar a zis că nu o vrea. Atunci am zis Ramona Mănescu, ea a zis să fie de la PSD. I-am spus că nu o să fie. E o tensiune și cu nouă președintă a comisiei care i-a spus lui Dăncilă să îi dea altă propunere...", a spus Victor Ponta, la România TV.

De altfel, Victor Ponta propune nominalizarea Corinei Creţu, a Ramonei Mănescu sau a Luminiţei Odobescu pentru funcţia de comisar european din partea României şi într-o postare pe Facebook. "Îi propun public Vioricăi Dăncilă, din nou să o nominalizeze pe Corina, sau Ramona, sau Luminiţa Odobescu! Cât mai rapid!", se arată în postare.

Victor Ponta a respins şi speculaţiile privind o eventuală nominalizare a sa pentru poziţia de comisar european. "Utima dată când am verificat eu, nu îndeplinesc condiţia de 'gender equality' necesară şi am încă multă treabă în România - (vă reamintesc că am fost ales europarlamentar pe lista Pro România şi am cedat mandatul în favoarea lui Mihai Tudose)!", a mai scris liderul Pro România.