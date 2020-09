Victor Ponta explică de ce a pierdut alegerile: "Am făcut o mare greşeală la Bucureşti. A fost un fiasco din vina mea"

"Oamenilor nu le este frică de covid, au venit cam ca în acelaşi număr ca în 2016. Ieri a fost o zi, de acum te gândeşti ce va fi în viitor. Eu îmi doresc ca de mâine să circulăm mai bine, să vina apa. Eu sunt sigur că vom avea alegeri pe 6 decembrie, eu pot să îmi imaginez că din decembrie vom avea un guvern pe patru ani, un guvern PNL-USR şi PMP. Văd un guvern mai rău decât cel din 2010" ,a declarat liderul Pro România la România TV.

"Am făcut o mare greșeală la București, am schimbat. Bucureștiul a fost un fiasco din vina mea. Am candidat cu o siglă pe care nu o cunoștea nimeni, cu o alianță pe care nu o știa nimeni, cu candidați pe care nu îi știa nimeni. Îmi asum. Avem un scor politic de 7,6%. Am intrat în 23 de consilii județene.", a declarat Victor Ponta.

"Eu cred că Iohannis poate să urnească pe cine vrea de la PNL. Negoiţă şi Băluţă meritau să câştige, Piedone nu cred că e vinovat pentru Colectiv, a avut ghinion. A fost un primar foarte bun la sectorul 4" , susţine Victor Ponta.

"La Bucureşti principala bătălie a fost cu PSD-ul. Ne-am bătut cu PSD-ul şi a câştigat PNL-ul. Adrian Năstase m-a învăţat că nu contează cât ei, contează să nu rămâi izolat" , a declarat Ponta.s