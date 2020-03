Victor Ponta: "Guvernul României este singurul din Europa care nu a anunţat plata salariilor celor rămaşi acasă"

Fostul premier a făcut apel la autorităţi să ia măsuri de prevenţie mult mai drastice, dar şi măsuri coerente de prevenire a crizei economice care va apărea odată cu stoparea epidemiei.

"Vreau sa adaug un apel catre toti cei care nu au activitati esentiale de a sta acasa. Un alt apel: in multe locuri din tara se lupta cu mainile goale, la propriu, nu au manusi, masti etc. Vreau sa fac apel catre cetateni sa sprijine cu ce pot personalul medical, pentru ca altfel patim toti ce au patit la Suceava, ati vazut, practic un spital intreg infectat. La autoritati facem apel degeaba. Haideti sa spunem Ministerului Sanatatii, firmelor private, fiecaruia dintre noi care poate ajuta, sa ajute. Daca patim ca in Italia, unde aproape 10% din persoonalul medical a fost infectat, intram intr-o situatie fara final.", a declarat fostul premier.

Victor Ponta a subliniat, ca de fiecare dată, importanţa măsurilor economice, fără de care economia României riscă să intre în colaps, în opinia sa, şi care ar avea şi darul de a linişti cetăţenii români.

"In toate tarile s-au luat masuri. In Romania nu s-au luat am tot asteptat. E singurul guvern din Europa care nu a decis ca firmele inchise sa nu mai plateasca taxele. Guvernul Romaniei e singurul care nu a luat masuri concrete ca industria de alimente sa fie stimulata in aceasta perioada, la fel si cea a energiei. Guvernul Romaniei e singurul care nu a anuntat ca va plati oamenii lasati acasa. Noi am crezut ca atata timp cat stau acasa guvernul va da asigurari ca nu le taie nimeni curentul, ca u li se popresc conturile, ca nu vin bancile sa le ia masina sau apartamentul. Tot auzim "o sa facem, probabil ca". Am avut o saptamana sau doua avans fata de Spania sau Italia. Nu s-au luat masuri restrictive de limitare a circulatiei. Din motive politice peste capul domnului Vela, nu s-au luat aceste masuri. Probabil s-au gandit sa nu se supere cei din diaspora, dar din moment ce organizezi transportul celor din zonele rosii, si bine faci, e normal ca unii vor avea virusul".

"Inteleg ca vor fi aduse masti din Coreea de Sud. Am tot auzit despre "peste o saptamana". Am auzit de la ministrul Costache acum trei saptamani. De ce nu afiseaza transparent pe site de unde s-au dat comenzile si in cat ajung. Auzim mereu ca nu sunt masti, costume, echipamentul necesar. Cum se poate la o luna dupa inceperea epidemiei sa nu ai asa ceva?", a complatat Ponta.

"Am depus un proiect de lege cu patru articole. Firmele nu trebuie sa plateasca taxe si contributii in urmatoarele 90 de zile. Persoanele fizice nu trebuie executate daca nu platesc utilitati si nici o persoana nu poate fi executata daca nu a platit ratele la banca. Nu inteleg de ce nu a facut asta guvernul", a mai spus Victor Ponta.

"Avem un premier care si-a dorit foarte mult sa fie premier si nu-l vedem. Unde e? Ii vedem doar pe domnul Vela si pe domnul Arafat".

"Nu sunt bani in buget si nici nu vor fi nici in tari mai bogate. Toate se vor imprumuta in perioada urmatoare. Nu exista UE acum, fiecare se descurca cum stie. Nu te opreste nimeni de la Bruxelles sa te imprumuti. Oamnii au nevoie de un lider, de cineva care sa te indrume. Nu am inteles nimic de la domnul Iohannis. Lumea vrea sa stie ca sunt sanatosi, ca medicii au tot ce le trebuie si ca dupa ce trece epidemia nu gasim totul parjolit".

"Ştim că vom avea 300.000-400.000 de şomeri şi 100.000 de firme închise. Ştima asta, nu mai e presupunere. De ce nu luăm măsuri? Lăsaţi aroganţa şi puneţi mâna şi luaţi decizii, că oamenii respectă deciziile, nu recomandările", a încheiat Victor Ponta.

