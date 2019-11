Victor Ponta îi dă afară pe "trădători", din PRO România: "Nu putem să rămânem în aceeaşi echipă"

"Eu si colegii care am ramas in PRO Romania, nu cei care au plecat astăzi, am considerat că acest guvern nu este suficient de crebil ca să merite votul nostru. Astă-seară arată totul ca in decembrie 2009. Şi atunci s-a pus tot aşa, un guvern cu forţa, iar apoi a venit o criză si totul a arătat foarte rău pentru români", a declarat Victor Ponta, la România TV.

"Săptămâna trecută n-a fost niciun parlamentar PRO România care să se fi exprimat că doreşte să voteze guvernul Orban. Mi s-a mai întâmplat ca oameni apropiaţi să aiba alte alegeri. Îmi pare rău că au plecat din PRO România", a mai spus Victor Ponta. Întrebat dacă i-a exclus pe cei trei, Ponta a spus: "Noi nu suntem cu excluderea. M-au informat că vor vota Guvernul Orban şi e normal că nu putem să rămânem în aceeaşi echipă".

Parlamentarii vizaţi sunt Georgian Pop, Mircea Banias, Sorin Cîmpeanu, Damian Florea, Daniel Constantin, Emilia Meiroşu şi Liviu Ioan Balint. Daniel Constantin şi Sorin Cîmpeanu sunt membri fondatori ai Pro România.