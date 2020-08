Victor Ponta îl acuză pe Ludovic Orban de infectarea cu Covid-19 a lui Robert Negoiţă: "Ne pun pe toţi în pericol prin ticăloşia lor "

Liderul Pro România este de părere că Ludovic Orban că pune oamenii în pericol, prin insistența de a se organiza alegeri locale pe 27 septembrie.

„Am avertizat in mod repetat si vehement ca Orban si PNL ne pun pe toti in pericol prin ticalosia lor cu Alegerile organizate fara conditii de siguranta ! Intre sanatatea publica si interesul egoist de Partid Orban a ales Partidul! Aceasta este o gandire tipica unui politruc - incompatibila cu responsabilitatea unui adevarat Prim Ministru!

Campania incepe imediat ( actiunile de precampanie sunt deja de o luna) / iar ziua votului inseamna 18.500 de sectii de vot - cu o medie de 20 de persoane aflate permanent in sectie si o medie de 500 de alegatori care vin la vot!

Multi candidati, militanti, familiile acestora si simplii cetateni se vor imbolnavii cu acest virus sau isi vor pierde viata doar pentru ca Orban vrea Alegeri cat mai repede - ca sa nu piarda si mai mult in sondaje!

Va rog pe toti sa mergeti la vot in 27 Septembrie luand voi masurile de siguranta pe care Guvernul Orban PNL NU le-a luat / si mergeti sa pedepsiti ticalosia acestui individ aflat la Guvern prin coruptie si blaturi cu PSD !

Multa sanatate Robert Negoita- tie si celor apropiati / locuitorii Sectorului 3 si Alianta PRO Bucuresti sunt alaturi de tine ai au nevoie tine!”, scrie Ponta pe Facebook.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a anunțat, miercuri, că s-a infectat cu noul coronavirus, el precizând că a început să îl doară capul marți seara, iar mai apoi a avut „o stare generală de slăbiciune și moleșeală”, motiv pentru care s-a testat pentru a vedea dacă are COVID-19.