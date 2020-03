Victor Ponta: "Importăm coronavirus în fiecare zi"

"Am făcut alături de domnul Ciolacu o interpelare la ministerul de Interne să ne spună câţi oameni intră în ţară în fiecare zi. Peste 3.000 de oameni intră în ţară. E clar că oamenii ăia nu merg în carantină. Oamenii ăştia trebuie să îi testăm când intră în ţară. Altfel, în fiecare zi importăm coronavirus. Celelalte ţări şi-au rezolvat această problemă. Stau în vamă sute, mii de români. Noi mărim de fapt problema în fiecare oră", a declarat Victor Ponta la România TV, sugerând că ar fi cazul să ceri ajutorul Germaniei, care e un exemplu de a ţine epidemia în nişte limite.

Orasul Nadlac, asaltat de sute de romanii care intră in tara: Amplasati o masina de politie locala

Liderul Pro România, Victor Ponta, a criticat şi pe facebook dur ordinul ministrului de Interne, Marcel Vela, care prevede difuzarea imnului național, din mașinile Poliției Române, Poliției de Frontieră și Janadarmeriei Române, în zilele de sâmbătă și duminică, la ora 17 și 21, pe toată perioada stării de urgență.

"Aceata este solutia Ministrului de Interne pentru Pandemie??? Sa ne cante masinile MAI imnul? Urmeaza slujbe stradale ? Dvs ce opinie aveti?

In timp ce ascultam imnul la masinile MAI azi doar prin Vama Nadlac au intrat in tara peste 3.000 de persoane venite din Italia si Spania! Care au plecat acasa – ca nu mai sunt locuri in carantina!

Eu credeam ca patriotism inseamna sa iti dotezi personalul medical cu echipamente de protectie / si credem ca patriotic este sa salvezi firmele romanesti nu bancile straine / mai credeam ca este patriotic sa nu faci contracte cu firme fantoma la preturi triple pentru masti si manusi medicale !Acum ca am aflat ca e suficient sa canti imnul ca sa te declari patriot!"