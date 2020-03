Victor Ponta: "În fiecare zi trebuie să tragem de guvern să facă ceva şi parcă îi doare sufletul să facă ceva bun pentru oameni"

"De ce sunt si eu bucuros. Ca l-am auzit pe domnul Orban ca zicea acum doua zile ca nici nu se pune problema, ca e o chestie populista, iar acum... Dar daca e cu dobanda la dobanda, e o magarie, mai bine plateste omul acum. Eu tot sper sa nu se aplice dobanzi in plus. Ca bancile sa traiasca, trebuie sa traim noi, oamenii si firmele, ca altfel nu mai traiesc nici bancile. Sper ca forma finala sa fie cea corecta, adoptata in alte tari.", a declarat fostul premier.

Sper ca maine sa se ia si decizia privind utilitatile. In fiecare zi trebuie sa tragem de cei din guvern sa faca cate ceva si parca ii doare sufletul sa faca ceva bun pentru oameni", a adaugat Ponta.

