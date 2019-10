Victor Ponta: "Înţeleg că liberalii vor să facă ei Guvernul. Le urmă succes, dar nu se bazează pe PRO România"

Victor Ponta nu a dorit să dezvăluie ce a discutat cu Klaus Iohannis, însă a subliniat că PRO România nu va vota un guvern PNL. "Este normal să vă spuna Iohannis ce am discutat, a fost între patru ochi. În rest, ce am spus public este valabil. Am făcut un lucru bun că am curmat suferinţa guvernului. Înţeleg că PNL vrea să facă guvern, noi fiind un partid de stânga le urăm succes, dar nu pe noi se bazează. Eu nu am pus niciun fel de condiţie, pentru că nu mi-a cerut nimeni de la PNL să votez guvernul. Conditii pun PMP, USR, UDMR, noi nu punem", a declarat Victor Ponta.

El a mai afirmat că nu a discutat cu preşedintele PNL, Ludovic Orban, după moţiunea de cenzură de săptămâna trecută.

Totodată, liderul PRO România este convins că la un moment dat formaţiunea pe care o conduce va colabora cu PSD. "Eu cred că vom colabora la un moment dat cei care suntem social-democraţi, pentru alegeri şi pentru opoziţie".