Victor Ponta: "Oamenii sunt păcăliţi cu cântec de Mandolină, până la alegeri, după care vine furtuna"

Ponta a explicat cum a ajuns să se testeze de COVID şi afirmă că numărul mic de teste făcute în România face parte dintr-un plan al guvernului de a nu arăta numărul real de cazuri, pentru a putea desfăşura alegerile locale pe 27 septembrie.

"Eu nu am fost declarat contact al cuiva. M-am testat la privat, am platit taxa, care este foarte mare, 390 de lei. M-am uitat in tarile europene, iti faci testul la privat si ti se deconteaza, ca nu il faci de placere, nici nu e foarte placut. In felul acesta reusesc sa aiba cat mai multe teste.

La noi este o politica de stat de a nu face multe teste, pentru a nu avea multe infectari pana pe 27 septembrie. In Romania se fac de 10 ori mai multe teste. Noi nu stim de fapt cate cazuri sunt, pentru ca avem o capacitate de testare care ramane fixa, descurajam oamenii sa mearga in zona privata, doar cei care vor sa plece din tara. Scopul principal este ca pana pe 27 sept sa nu arate ca este o problema grava, desi avem aproape 100 de mii de cazuri. Guvernul avea responsabilitatea sa asigure inceputul anului scolar, dar s-au spalat pe maini, au aruncat pe directori si primari. Ar trebui ca toata lumea care are un motiv serios sa se poata testa. Sanatatea publica e un drept consitutional care nu se respacta. Daca in octombrie vom avea un numar mare si o vor tine cu alegerile in decembrie, deja vom avea o problema penala, zadarnicirea combaterii bolilor.

Ei isi vad de alegeri si dupa aia, Dumnezeu cu mila.

Cheltuie miliarde pe masti si combinezoane pe care nu le folosesc sau nu le aduc. Bani au avut. Acum au ramas fixati la treaba cu alegerile. Au luat primari de la PSD si acum ii pun tot pe aia sa-i voteze lumea. Au luat si ei ce au putut. Trebuia in primul rand sa rezolve problema de sanatate publica si de educatie. Cum unii copii din orase sau cartiere mai bogate au masti si dezinfectant si tablete, dar in zonele mai sarace ce fac? În loc sa reducem decalajele dintre copii, facem si mai mare segregatia. Eu am nvatat sa ascult specialisti si toti medicii imi spun ca nu vorbim niciodata de cei bolnavi de alte boli si nu sunt tratati, pentru ca nu e loc. Sunt deja sapte luni si auzim de la guvern doar cum se bat ei cu PSD, desi nu prea se bat."", a declarat Victor Ponta.

Preşedintele Pro România a comentat şi felul în care a ajuns să fie suspect de coronavirus şi a afirmat că, în opinia sa, totul ar fi fost o manevră de campanie electorală.

"Da, a fost, si maine vom avea si toate documentele in acest sens. Am fost la Bacau, iar dupa ce am plecat de acolo, s-a anuntat ca doamna doctor este pozitiva, ne-am testat toti si suntem negativi toti. Probabil a fost o manevra de campanie. Dar peste tot in tara sunt tineri care fac campanie, sunt candidati, care fara sa doreasca vor raspandi boala. Romania trebuie sa revina la munca, ca altfel murim de foame, Romania trebuie sa revina la scoala, dar nu muream daca nu faceam alegeri pe 27 septembrie.

Pana acum era normal in sezonul rece sa stranuti sau sa-ti curga nasul, dar acum vor fugi toti de tine. Daca o luam pe partea de bani, un miliard s-au dat pentru alegeri. Cu banii astia cate teste se puteau face, cate aparate de testare puteam cumpara? La 6-7 luni nu bagam bani in testare, iar asta nu mai este incompetenta, este rea credinta deja."

Victor Ponta crede că felul în care PNL guvernează şi măsurile luate în ultima vreme sunt de natură să descurajeze cetăţenii şi că acest lucru este periculos, în lumina crizei economice care ne aşteaptă.

"Oamenii spun ca vin degeaba la vot, ca s-a decis ca trebuie sa ramana PNL la guvernare. Genul asta de lehamite este foarte periculos pentru societatea noastra, mai ales ca ne asteapta niste ani de criza, mai profunda decat cea din 2010, si gestionata mai prost decat cea din 2010. Iar guvernul incalca legea, la pensii, la alocatii. In 2010 eu a trebuit sa platesc drepturile castigate in instanta de salariatii carora le taiase Basescu salariile."

Fostul prim ministru a comentat si actiunea in justitie pe care fostul procuror sef de la DNA Ploiesti, Lucian Onea, a initiat-o impotriva CSM, prin care cere inlaturarea procurorului Adina Florea de la sefia SIIJ.

"Eu am patit-o pe pielea mea, familia mea a suferit. In 2016 in septembrie domnul Negulescu mi-a facut un alt dosar pentru ca erau alegeri. Acum e 2020 si tot prin domnul Negulescu, sa-mi faca mie dosar si altora care nu raspund la comenzi. In loc sa discutam ce guvern mai bun sa facem, cum sa avem scoli mai bune, drumuri mai bune, spitale mai bune, asta arata o societate bolnava care nu se mai vindeca. Se ocupa de Ponta si 2012, cand a venit Blair. Guvernul Orban a facut niste lucruri pe care eu nu le-am vazut niciodata. Contractul pentru 110 milioane de masti s-a facut in iulie, cu conditie sa fie livrate in sapte zile si nu au fost livrate nici acum, dar nu face nimeni nimic. Si aflam ca nu avem bani pentru profesori, pentru alocatii etc. Pai normal ca nu avem, daca sunt aruncati pe astfel de achizitii."

"E grav ca doamna ministru cred ca implineste un an si abia acum constata ca merg lucrurile prost. Inseamna ca inca cinci ani va constata si dupa aia ne va cere sa mai stea inca cinci ca sa rezolve? E foarte grav, eu vad ca ne indreptam spre situatia din 2010, cand pensionarii erau zugraviti ca povara Romaniei si este pacat.

Nu au dat 14%, au dat 14% pe ultimele 4 luni, cand sunt alegeri, dar pe primele 8 luni au dat 0, cum era pe lege, macar indexarea pentru infatie. Si nu ar fi dat nimic, au dat pentru alegeri, ca in scenariul original erau anticipate si nu dadeau nimic. Prin aceste cresteri se relansa economia, dar daca ne intoarcem la gandirea veche, hai sa taiem ca nu au ce sa ne faca, ne intoarcem la 2010. Dupa alegeri veti vedea ce se va mai da, nu se va mai da nimic. Ba mai mult, trebuie crescute taxele, scazute cheltuielile. Sunt deja multi oameni in Romania care cu greu isi mai achita taxele. Firmele romanesti la fel, din pacate multe vor intra in insolventa. La noi oamenii sunt pacaliti pana la alegeri cu cantec de mandolina, dupa care vine furtuna."