Victor Ponta: "Orban e noua doamna Dancila. E diferenta doar de pantofi intre ei"

”Nu vreau să jucăm la mize mici, să ne dea şi nouă cineva un secretar de stat, cine ştie ce funcţie. Dacă aş fi vrut lucrul ăsta, puteam să mă înţeleg şi cu doamna Dăncilă şi cu noua doamnă Dăncilă, numită Orban. E diferenţă doar de pantofi între cei doi. Cred că toţi vă doriţi să facem altceva, să reuşiţi să schimbpm nişte lucruri şi din fericire pentru noi nu sunt alii care să îşi dorească aceleaşi lucruri.

Spunea cineva că s-a zis aici că am fost un prim ministru bun. O să mă certe Daciana că sunt arogant, dar după mine nu au prea fost prim miniştri. Poate or să mai fie. Au fost înaintea mea prim miniştri mai buni decât mine, unul sigur. După nu au mai fost prim miniştri. Au fost nişte oameni nimeriţi acolo din greşeală şi de fapt cred că aşa se explică de ce nu am evoluat, ci am involuat", a declarat Ponta, conform News.ro.

