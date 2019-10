Victor Ponta: Parlamentarii Pro România vor vota la vedere pentru binele nostru al tuturor

„Ne-am intalnit azi la Sediul ProRomania toti parlamentarii / cei 30 de deputati si senatori ProRomania vor fi prezenti maine la motiunea de cenzura si vor vota la vedere pentru binele nostru al tuturor.

Doua constatari suplimentare :

1. Am crezut ca am trait cele mai dificile momente din viata mea politica inainte de motiunea de cenzura din Aprilie 2012 impotriva Guvernului PDL / sunt extrem de uimit si dezamagit sa constat ca ceea ce s-a intamplat in aceste zile - promisiunile, amenintarile, dezmatul de bani murdari si bani publici la care s-au dedat Dancila, Arsene, Fifor & Co a depasit, din pacate, uraciunea PDL si a lui Basescu .