Victor Ponta: "Un mare minus al noii echipe PSD este faptul că din ea nu face parte niciun economist"

Victor Ponta este de părere că, din punct de vedere economic, datele României arată mult mai prost decât în 2009.

"Din punct de vedere economic, datele României în acest moment arată mult mai rău decât în 2009. Avem deficit bugetar, deficit de cont curent, scăderea producţiei industriale. Toată lumea zice că din cauza pandemiei. Sigur, asta se întţmplă în toată lumea. România oricum venea pe un sistem slăbit pentru că, în ultimii ani, guvernele domnului Dragnea, fie că era vorba despre Guvernul Dăncilă, sau despre Guvernul Tudose sau despre Guvernul Grindeanu, n-au mai emr pe reforme structurale, ci au cheltuit banii.

A venit Guvernul Orban care s-a apucat de acelaşi lucru. În ianuarie, februarie, chiar şi martie, domnul orban zicea că sunt bani la buget pentru pensii. Legea alocaţiilor e legea PNL-ului, doar că acum PSD-ul le-a dat-o înapoi. S-a mers pe aceeaşi direcţie şi acum tot ce s-a amânat s-a amânat pentru la anul. N-o să se dea nimic nici la anul. Dacă nu-ţi salvezi acum economia, la anul o să ai şi mai puţini bani", a atras atenţia fostul premier.

Victor Ponta a ţinut să precizeze că împrumuturile mai pot fi făcute acum doar de la FMI, întrucât băncile dau împrumutturi cu rate din ce în ce mai mari, dar că FMI impune nişte condiţii greu de îndeplinit.

"Dacă rămânem fără bani, doar FMI ne mai poate ajuta. Băncile acordă împrumuturi la dobânzi din ce în ce mai mari. Noi şi-aşa ne împrumutăm dublu faţă de Ungaria. Cu cât dobânda e mai mare, cu atât mai puţini bani ai tu.

FMI îţi dă bani cu dobânda cea mai mică, o dobândă foarte bună, dar îţi pune şi condiţii - măreşti TVA, măreşti impozitul pe dividende şi educi cheltuielile. Cheltuielile de personal nu pot depăşi 7% din PIB. Când eram prim-ministru, de câte ori mai dădeam ceva în plus la medici, la profesori, venea ministrul de Finanţe şi primul lucru care-l întrebam era: sărim de 7%?

Acum suntem la 13% la un PIB mult mai mare. Cei de la FMI o sa-ţi spună că de la 13% trebuie să te duci la 7%. Eu când i-am anunţat că vreau să reduc de la 24% la 9% TVA-ul la alimente, mi-au scris că nu sunt de acord. Le-am scris înapoi că dacă în şase luni avem probleme, ne întoarcem la 24%. N-am avut, dimpotrivă, am îăncasat mai mult, am omorât evaziunea fiscală, am sprijinit firmele româneşti", a adăugat Victor Ponta.

Referitor la noua conducere a PSD-ului, Victor Ponta i-a găsit un singur neajuns:

"Noua conducere nu trebuie să-mi placă mie. Eu sunt Pro România şi mi-e foarte bine. dacă îmi plăcea conducerea, mă reînscriam în PSD. Ce-şi aleg ei treaba lor. Nu văd economişti în echipa asta, care să spună, uite, nu e bine ce face PNL-ul, vine PSD-ul cu un plan. Domnul Ciolacu nu cred că se pricepe la economie, Dl Grindeanu... mă bucur că e acolo, Dâncu la fel, doamna Firea e primar. Ei nu au o echipă economică", a subliniat liderul Pro România.