Victor Ponta vrea ca toţi românii să obţină GRATUIT măşti: "Depunem proiect de lege, îl şi aprobăm rapid"

"Am luat in serios domnul preşedinte Iohannis că pe 15 mai putem ieşi pe stradă, dar trebuie să avem măşti. Am depus proiectul de lege în aşa fel încât până pe 15 mai Unifarm să achiziţioneze în special din producţie internă şi să distribuie măşti prin autorităţile locale", a declarat Victor Ponta.

Liderul Pro România a mai spus că el nu are nevoie să primească o mască, dar că sunt oameni care "nu vor să dea preţurile uriaşe Din producţia internă să dea oamenilor aceste măşti".

"Cei care au nevoie, eu de exemplu nu vreau sa-mi dea Primăria. În Bucureşti sunt 2 milioane de oameni care nu au de unde sa ia sau nu au bani. Să le dea Primăria, să le dea din producţia internă, că iar vor începe cu amenzile că nu au oamenii măşti, dar nu au unde să-şi ia", a mai zis Ponta.

Klaus Iohannis a anunţat că după data de 15 mai românii vor fi obligaţi să poarte măşti atunci când circulă în spaţiul public. De asemenea, preşedintele a precizat că, după această dată, cetăţenii nu vor mai trebui să completeze declaraţii cu privire la locurile în care se deplasează. Până la această dată, însă, toate restricţiile rămân valabile.

Într-o intervenţie telefonică la România TV, profesorul Alexandru Rafila a precizat că este foarte important să purtăm măştile de protecţie chiar şi după relaxarea măsurilor.