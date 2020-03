Victor Ponta: "La Suceava medicii sunt trimişi ca mieii la tăiere. Totul este acoperit politic, pentru că e avem preşedinte la PNL"

Victor Ponta a analizat cazul Spitalului Judeţean Suceava.

"Efoarte simpul. Acesta catastrofa de la Suceava, pentru ca va fi cea mai mare catastrofa de dupa 1989, a pornit in urma cu o saptamana. Am primit apeluri disperate care spuneau ca nu au manusi, masti, dezinfectant, nimic. Spitalul Suceava este sub domnul Flutur. Intai s-au imbolnavit 20 din personalul medical, apoi din ticalosie si prostie politica, a doua zi dimineata au chemat tot personalul si au stat ca intr-un vagon de autobuz, vreo 1000 si ceva, ca sa asculte mesajul video al ministrului Costache, care voia sa musamalizeze. Daca era vreun PSD-ist era de mult arestat. De 5 zile totul se musamalizeaza. Acolo trebuia sa mearga primul ministru sau ministrul Sanatatii. Azi au adus la Bucuresti un bolnav care avea deja covid. Acolo se musamalizeaza, sunt trimisi ca mieii la taiere, nu au nimic. Totul este acoperit politic, pentru ca e presedinte PNL. Asa o sa se intample in toate orasele aproape. Acum vor duce bolnavii la Iasi, la Vaslui, vorbim deja de o catastrofa biblica pentru ca niste oameni au vrut sa ascunda. Asta e realitatea, v-o spun eu", a declarat Victor Ponta.

"M-au cautat de la spitalul din Pascani si mi-au spus ca nu au manusi si masti, dar le e frica sa iasa la tv. La Barlad s-au revoltat, nu vor sa fie adusi bolnavii de la Suceava. De 5 zile acoperim acest gunoi, in loc sa se taie in carne vie si sa ni se spuna "uite, asta sa nu faceti". Nu inteleg ca suntem intr-o catastrofa fara precedent si ca daca nu spunem adevarul nu avem cum sa prevenim. Ce au de ascuns? Pai deja din martie stim toti ce se intampla si auzim ca au masti, au milioane de teste, dupa care auzim de la toti medicii ca nu este adevarat. Din Bucuresti mi s-a spus ca au primit salopete, toate pentru 1,5 metri, daca ai mai mult nu intri in ele. Domnul Orban zice ca avem de toate, iar situatia din teren e dramatica si lumea intra in panica", a completat fostul prim ministru.

"Cei cu tratament cu boli cronice ce fac? Ca mai avem si alti bolnavi, in afara de cei cu coronavirus, dar de ei nu mai vorbim, sunt practic condamnati la moarte", a incheiat preşedintele Pro România.