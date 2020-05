Victor Ponta: "Eu aşteptam să aflu ce facem cu agricultura, cu seceta. Ei au găsit-o pe zeiţa Kovesi nedreptăţită"

"Problema cu Eutiroxul a fost cu cei care vor sa-l ia si sa-l exporte. Nu e nimeni nebun sa-l tina in depozit si sa lase oamenii sa moara.", a spus Ponta despre criza medicamentelor.

"Domnul Iohannis nu e imparat, e un executant al unor decizii din afara tarii, ca si doamna Kovesi. Care trebuie premiata ca a facut dosare tuturor si l-a adus pe domnul Iohannis la putere.

Faptul ca doamna Kovesi s-a ocupat sa nu semnam Comarnic-Brasov, faptul ca a facut sa nu mai avem firme romanesti. Iar domnul Iohannis, care a facut un singur lucru bun, a dat-o afara, azi iese sa ne spuna ca altii.

Eu asteptam sa aflu ce se face cu agricultura, cu seceta, se deschid hotelurile, dar o sa ma mut de la mine de acasa la hotel.

Au gasit-o nedreptatita pe zeita care are cele mai multe dosare achitate din Europa. Aceasta prosteala tine de multi ani.

Suntem singura tara care nu are o strategie clara de iesire din criza, nu avem nicio masura economica concreta, nu stim ce o sa facem peste o saptamana", a mai declarat Victor Ponta.

"Nu aveai ce sa intelegi din ce a spus Iohannis despre relansarea economica. A fost ca intrunirea cu societatea civila de la Cotroceni. I-a chemat ca sa ii bage in poza, dar nu avem o strategie de iesire din criza. Eu cred ca nu e incompetenta, e ordin ca firmele romanesti care au supravietuit doamnei Kovesi sa moara acum de tot. Romanii sa plece toti la sparanghel. Cred ca dupa aceasta criza, va disparea tot ce e proprietate romaneasca, cred ca e un plan", a completat fostul premier.

"Nu ma astept ca cineva care are o patura pe minte sa inteleaga, dar mai sunt doua institutii pe care nu le conduce domnul Iohannis si PNL in aceasta tara. Parlamentul si CCR. Toti PNL-istii au spus azi ca ce rea e CCR, ca spera sa scape cu ce au furat, daca sunt cuminti. Legile pentru firmele romanesti depuse de noi in parlament le ataca la CCR. Daca nu e buna CCR, de ce le ataca acolo. Acum chiar se vede coruptia, cum se cumpara echipamente medicale, cum se fac contracte de vineri pana luni, avem coruptie cum nu am mai avut de mult.

Votantii PNL au impresia ca fuge Ciolacu cu Ardealul la Budapesta. Normal ca Orban nu da doi bani pe cei din Horeca, pe el il intereseaza doar cei care muncesc la multinationale. Lor le place cu Kovesi, ca asa li s-a spus.

O sa mancam masti, ca nu sprijinim nici agricultura, nici industria alimentara. Le sprijinim pe cele din Germania, Austria, Spania si altele. Si atunci o sa mancam masti sau ce produc romanii in aceste tari. Daca o sa avem cu ce sa le platim. Domnul Citu zice ca avem mai multi bani ca inainte, cu o economie care nu produce. E un miracol demn de Iosefini.

Guvernul Orban a luat 700 de milioane de lei din banii ANCOM, a pitit 500 de milioane, nu stiu ce face cu ei, si a dat 200 de milioane in sprijinul presei. Iar noi am decis sa dam si noi 200. Da si guvernul 200, da si parlamentul 200 de milioane.", a continuat Ponta.