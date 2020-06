Victor Ponta: "Pregătiţi-vă de 2021! Guvernul nu va creşte pensiile, a promis unei agenţii de rating, apoi va lua măsuri drastice"

"Aceste discrepante de venituri si sociale vor escalada in conflicte. Poate stie domnul Iohannis ceva, ca noi suntem feriti, ori nu se conecteaza la realitate. Sa nu uitati ca inainte de SUA am avut Vestele Galbene in Franta, au fost proteste in mai multe tari europene si nu numai. Ce se intampla in SUA va fi in Romania in 20121.

Sa va dau o informatie in exclusivitate. Una dintre agentiile de rating urmeaza sa se pronunte maine pe ratingul Romaniei. Iar acea agentie a primit informatii dinspre guvernul Romaniei ca nu cresc pensiile si ca se vor lua masuri drastice fiscale si bugetare, dupa alegeri. De la 1 ianuarie vor lua masuri drastice de redresare fioscal-bugetara.

Deci pregatiti-va pentru 2021, pentru ca guvernul actual si PNL vor minti si vor prosti romanii pana dupa alegeri, apoi vor face ce au promis agentiilor de rating", a spus Victor Ponta.

Declaraţiile în exclusivitate ale preşedintelui Pro România sunt susţinute şi de rivalul politic Claudiu Năsui, de la USR, care scrie joi pe Facebook şi despre ce agenţie de rating este vorba, Standard & Poors.

"Mâine vom afla dacă una dintre principalele agenții de rating scade statul român la categoria „gunoi".

Știu că e un subiect mai tehnic, dar este extrem de important pentru noi. De acest rating depinde nu numai câți bani vom mai da pe dobânzi (deja dăm mult), ci și investițiile străine în România.

Ratingul de țara este o notă care reflectă capacitatea statului de a-și rambursa datoriile. Cu cât un stat are o notă mai mare, cu atât este perceput ca fiind mai capabil să-și ramburseze datoriile și cu atât va beneficia de dobânzi mai mici. De ce? Pentru că investitorii se vor îngrămădi să-l împrumute. Și, invers, cu cât are o notă mai mică, cu atât va avea dobânzi mai mari pentru că vor fi puțini investitori care să vrea să-și dea banii statului acela", a scris Claudiu Năsui pe Facebook.

"În tabelul acesta putem vedea fiecare agenție cu notațiile ei. Toate reflectă același lucru. România este efectiv la limita dintre „investibil" și „neinvestibil". Sub o anumită notă, agențiile nici nu mai recomandă investiția în statul respectiv. Atunci se zice că titlurile de stat emise devin „gunoi" (junk).

Exact acolo este statul român. Aproape 4 ani de explozie de cheltuieli constantă ne-au adus aici.

Chiar dacă atunci când era în opoziție PNL-ul critica politica de explozie a cheltuielilor. Odată ce a ajuns la guvernare cheltuielile au tot crescut iar și înainte de pandemie. După 4 luni, cheltuielile statului cresc din nou cu procente duble: 13%.

Încasăm mult mai puțin decât cheltuim. Deficitul a fost enorm anul trecut și este enorm în actualul buget pe anul 2020. Iar asta, atenție, înainte de pandemie. Acum cu pandemia explozia deficitului este cu atât mai mare", explică deputatul USR.

