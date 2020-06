Cîţu: Plafonul pentru programul de susţinere a companiilor mari este de 8 miliarde de lei. Poate fi operaţional în maximum o săptămână

"Am aprobat Memorandumul pentru programul de susţinere a companiilor mari. Ştiţi foarte bine că am anunţat de la început că şi companiile mari din România vor beneficia de condiţii similare cu IMM-urile. Sunt trei măsuri importante aprobate. O garanţie în numele şi contul statului pentru companiile afectate de pandemia Covid care acoperă în proporţie de maximum 90% necesarul de garantare pentru credite noi şi credite acordate de către bănci comerciale pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente a companiilor beneficiare. A doua măsură constă în acordarea de finanţări cu componentă de ajutor de stat în numele şi contul statului pentru compania afectată de pandemia Covid în scopul realizării investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţilor curente - aici se vede clar că am învăţat din experienţa IMM Invest şi vrem să cumulăm creditele de investiţii cu cele de susţinere a activităţii curente, de capital de lucru. Şi a treia măsură constă în acordarea de produse cu componentă de minimis, respectiv compensarea dobânzii la credite în derulare, subvenţionarea dobânzilor la credite noi şi plafoane de garantare cu componentă de minimis pentru creditele de capital de lucru acordate de băncile comerciale. Şi aici avem o subvenţionare a dobânzii exact ca în sistemul minimis", a spus Cîţu.

Potrivit ministrului, plafonul este de 8 miliarde de lei, cu un efect de multiplicare de aproape 28 de miliarde de lei în economie.

"Un alt lucru important: cine sunt beneficiarii acestor produse? Sunt persoanele juridice de drept privat înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu completările şi modificările ulterioare; se încadrează în categoria IMM care au cifră de afaceri peste 20 de milioane de lei în anul 2019 sau se încadrează în categoria întreprinderilor mari - şi aici am adăugat încă o categorie de companii care au fost cumva lăsate în afară de programul IMM şi de celelalte programe: companii care sunt întreprinderi afiliate sau parteneri şi care au peste 250 de angajaţi. Deci, acum, prin acest program, cred că am cuprins cam toate companiile din România care pot să aibă acces la aceste credite de finanţare", a subliniat ministrul.

În opinia şefului de la Finanţe, programul destinat susţinerii companiilor mari ar putea deveni operaţional în 3-4 săptămâni.

"Din punctul nostru de vedere, credem că notificarea Comisiei şi tot ce alte proceduri mai avem de făcut local, programul o să fie operaţional în 3 săptămâni, maximum o lună de zile", a arătat el.

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, Nota de fundamentare privind cheltuielile aferente proiectului de investiţii "Viziune 2020", în valoare de peste 3 miliarde de lei



Proiectul, a cărui finanţare va fi în proporţie de 84,4% din fonduri europene nerambursabile, vizează "creşterea nivelului de pregătire pentru o reacţie rapidă şi eficientă la dezastre a echipajelor de intervenţie", a declarat ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela.

"Este prevăzut ca şi achiziţie un număr de: 60 de autospeciale de descarcerare, 49 de containere cu echipamente individuale de protecţie, 63 de camioane cu sistem hidraulic de încărcare-descărcare, 276 de autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 33 de centre de comunicaţii pentru punctele de comandă mobilă medii, 18 autoplatforme, 42 de autospeciale de primă intervenţie pentru lucrul cu apă la înaltă presiune şi hidroperforare, o navă multirol, 3 şalupe multirol şi un centru naţional de răspuns la dezastre unde toţi cei care lucrează în acest domeniu vor avea un centru operaţional de comandă la nivelul Capitalei ", a precizat ministrul Marcel Vela, joi, la finalul şedinţei de Guvern.

El a adăugat că în aceeaşi sumă este prevăzută şi achiziţia a 12 elicoptere, şi anume "6 elicoptere uşoare, deja, în formă de achiziţie şi livrare" şi "6 elicoptere medii şi grele pentru uscat şi pentru zona maritimă, care sunt în prezent în procedură de negociere competitivă".

Ministrul Afacerilor Interne a subliniat necesitatea de a fi pregătiţi pentru a răspunde eficient şi operativ în toate situaţiile de criză, de calamităţi sau oricând este nevoie pentru a proteja viaţa şi bunurile cetăţenilor, astfel că şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul General de Aviaţie din cadrul MAI trebuie să fie cât mai bine dotate pentru a face faţă oricăror provocări.

"Astăzi, Guvernul a adoptat o hotărâre prin care aprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea cheltuielilor aferente proiectului de investiţii 'Viziune 2020' . Este vorba despre finanţarea proiectului care se realizează din fonduri externe nerambursabile în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, inclusiv din bugetul Ministerului Afacerilor Interne. Suma totală este de 3.263.410.000 lei, echivalentul a 681.904.797 de euro, din care UE susţine în lei, echivalentul a 2.767.255.000 de lei, reprezintă finanţarea de 84,8%. Cofinanţarea este de 15%, în valoare de 489.000.000 de lei, iar o cheltuială neeligibilă de 0,2%, de 6.644.000 de lei. Adică, din această sumă extrem de mare pentru o investiţie de o asemenea anvergură, de 3,2 miliarde de lei, 2,7 miliarde sunt susţinute din fonduri europene", a declarat ministrul Marcel Vela.

