Victor Ponta: "Am văzut un studiu conform căruia vârful de infectări în România va fi între 15-30 noiembrie"

Victor Ponta a vorbit despre situaţia din ce în ce mai gravă a infecţiilor cu noul coronavirus şi a afirmat că guvernul nu a luat măsurile necesare, fiind interesat doar de organizarea alegerilor

"In fiecare zi, dar n-a gresit nimeni. Inclusiv infectiile nosocomiale sunt 0. Evident ca toate statisticile OMS arata ca peste tot apar aceste infectii.

Eu cred ca trebuie sa spunem ca 6000 de romani au murit pana azi, pe langa statistici si procente. Oameni care au familie, vecini, rude, prieteni, si-au pierdut viata. Nu poti sa spui ca guvernul isi face bien treaba. Noi comparam acum cu Italia la inceput, cuvantul cheie e la inceput. Pe toti i-a luat prin surprindere, dar ei au imbunatatit lucruri. S-a marit capacitatea de testare, la noi a crescut putin si s-a oprit, entru ca la noi jumatate din teste sunt facute in privat.

Eu m-am testat iar, ca am pe cineva apropiat, am primit rezultatul negativ.

Nu s-a marit numarul de oameni la DSP-uri, numarul de paturi. Nu putem compara Italia la inceput cu Romania acum, dupa 8 luni.

Trebuia sa angajam oameni la DSP, nu trebuie neaparat medici ca sa raspunda la telefon.

De ce nu s-a facut nimic? Pentru ca nu avem leadership. Nici prefectul nu stiu daca l-au dat inca jos.

La noi s-a spus doar ca e bine, ca e mai bine ca la ceilalti, mergeti la vot, ca e totul bine.

Am vazut o analiza care spune ca varful de infectari va fi intre 15 si 30 noiembrie in Romania. In conditiile astea preocuparea lor e cine candideaza, se duc toti buluc la Orban, la PSD preocuparea e sa mute medicii din spitale in parlament.

Dar care sunt solutiile, care e planul cu iesirea din criza sanitara si apoi economica? Nu stie nimeni care e planul, cate paturi si masti cumparati, cate teste? Un miliard din banii nostri s-au dus la Unifarm pentru produse care stau in depozite si oamenii se plang ca nu au ce le trebuie.

Situatia arata a haos si fiecare are impresia ca trebuie sa se salveze singur, pentru ca statul nu ajuta cu nimic.", a declarat Victor Ponta.

Pornind de la cererea DNA de a-l ancheta pe Nicolae Bănicioiu, colegul său din Pro România, Victor Ponta a afirmat că suspectează un "blat" între PSD şi PNL, dar nu vede posibilă o nouă alianţă de tip USL, deoarece nici Marcel Ciolacu, nici Orban, nu au anvergura politică necesară.

"Am vazut ca azi l-au prins pe Banicioiu, ma supara foarte tare, eu am trecut prin asta. Eu exclud vinovatia sa, pentru ca nu putea sa puna directori de spitale la Nicolescu (n.r. ministru Sanatatii la momentul presupuselor fapte), el fiind ministrul Sporturilor. Am inteles ca e vorba de niste denunturi ale unora care au dosare penale si denunta pe toata lumea.

Azi mi-a zis ca "domne, 45 de zile sa explic ca n-am facut ceva, nu vreau". Eu stiu ca pe Banicioiu l-a sunat toata lumea, l-au sunat oameni ca sunt bolnavi si au nevoie de ajutor, poate genul asta de trafic de influenta sa fi facut.

Eu vad ca Pro Romania supara, ca este aceasta concordie intre PSD si PNL, iar noi nu vrem sa intram in cooperativa. Am crezut ca trebuie si niste oameni liberi, care nu sunt in cooperativa PSD-PNL. Ma supara, dar nu ne dam batuti. Stiu ca absolut toti colegii mei au primit oferte de la PSD. Eu credeam ca impreuna ne luptam cu PNL, dar vad ca noi ne luptam cu PNL si PSD ia oameni de la Pro Romania. Nu se reface USL, nu cred ca vreunul dintre Ciolacu si Orban au forta sa treaca tara prin furtuna. Banicioiu a zis ca vrea sa renunte la imunitate, mi-a zis ca vrea sa vada cine il acuza. L-am si intrebat daca l-a sunat cineva, daca a fost audiat, a zis ca nu.

Foarte probabil o sa ma ia DNA si pe mine. Pentru ca eu nu vreau sa particip la blat, e un risc pe care mi-l asum si care, pana acum, a fost platit de familia mea. In continuare am sechestru pe casa si sunt cercetat in toate dosarele lui Portocala. Mi s-a intamplat sa mi se faca dosar ca sa plec din functia de premier. M-am gandit ca s-au dus vremurile alea, dar se pare ca nu. Romanii ce castiga din guvernarea PNL? Le mareste salariul, sunt conditii mai bune pentru copii?", a punctat preşedintele Pro România.

