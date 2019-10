Articol publicat in: Life

VIDEO impresionant. Moment unic, în toiul nopţii, un meteorit luminează cerul ca ziua

Autor: Marius Neagu Publicat: (acum 48 min) // Actualizat: (acum 48 min) // Sursa: romaniatv.net Un meteorit a fost filmat luminând cerul nopţii în provincia chineză Jilin. S-a întâmplat vineri, 11 octombrie, imaginile fiind surprinse de camera de bord a unui vehicul. Secvenţa cu meteoritul care cade a fost postată pe reţelele de socializare şi s-a viralizat în câteva minute. Se poate observa foarte clar dâra luminoasă care se deplasează şi după câteva clipe dispare din obiectivul camerei. Potrivit presei chineze, meteoritul a căzut nu departe de oraşul Songyuan. Totuşi, corpul ceresc nu a fost găsit, în ciuda căutărilor amănunţite ale mai multor amatori. loading...

