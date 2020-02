Violeta Alexandru, acuzaţii dure la adresa PSD: M-am lovit de o serie de jigniri şi o atitudine arogantă

”Parlamentul din 2020 este dominat de foarte multă ură şi de foarte multă adversitate faţă de ideile celui din faţa ta. Nu am reuşit să avem un dialog pe fondul problemei, pentru că m-am lovit de o serie de jigniri şi, în general, de o atitudine arogantă a reprezentanţilor PSD, dar mergem mai departe”, a Violeta Alexandru, joi seara, în cadrul unei emisiuni de la TVR.

Violeta Alexandru, ministrul muncii a dezvăluit și motivul care a îndemnat-o să facă primii pași în politică.

”Avem o societate în care, din păcate, am ajuns să facem faţă unei atitudini de ură şi de ostilitate dusă la extrem, pe principiul că facem politică. Eu vă mărturisesc că am intrat în politică tocmai pentru a schimba acest gen de a face politică. Nu simt din partea PNL acest gen de atitudine arogantă, genul de a opri microfonul, de a nu te lăsa să îţi duci fraza până la capăt. Acest lucru arată o atitudine de «nu mă interesează să intru în dialog cu tine», eu vreau doar să îţi arăt cine are puterea, iar PSD încearcă în acest moment să arate că încă este puternic”, a mai spus ministrul Muncii.