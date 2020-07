Violeta Alexandru: "Cu siguranţă vor creşte pensiile, aşa încât să poată fi susţinute şi să poată fi plătite la timp"

"Suntem foarte atenti la ce se intampla pe piata fortei de munca. De la milionul de contracte suspendate temporar in varful crizei am ajuns la sub 100.000 si acordam in continuare somaj tehnic. Sunt persoane care au avut 2-3 contracte si la unul au renuntat. Printr-o mobilizare fara precedent acordam tot sprijinul prin doua masuri majore: sprijinim costul a 50% din salariu pana la 2500 de ron, formare profesionala imediata si sprijin in desfasurarea muncii in regim de telemunca.

Sprijinim pe cei care au revenit in activitate. Sunt doar 11.000 de persoane mai putin cu contract de munca decat la inceputul anului si asta e o mare realizare. Acordam 41,5% din costul salarial celor aflaţi în somaj tehnic si reveniti in activitate, 50% pentru romanii intorsi din strainatate, cu contractele de munca intrerupte. Ne indreptam spre acoperirea unuei parti din salariu pentru sezonieri, pentru a nu mai pleca din tara, sa-i stimulam sa ia in calcul si posibilitatea de a ramane in tara.

In mod cert suntem pe un bilant bun sub aspectul fortei de munca, dar pe un aspect rau prin prisma afacerilor impactate. Nu as da un procent pentru cresterea pensiilor, dar urmatorul pas trebuie sa fie argumentarea pentru optiunea cresterii pensiilor, iar cea mai buna optiune este ministrul Finantelor, pentru a avansa un anumit procent. Cert este ca suntem decisi sa creasca pensiile, in baza revenirii economice. Cu siguranta vor creste, asa incat sa poata fi sustinute si sa poata fi platite la timp", a spus Violeta Alexandru, în exclusivitate la România TV.