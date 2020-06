Violeta Alexandru, despre creşterea pensiilor: Este inoportun să lansez procente

Violeta Alexandru a fost întrebată, într-o conferinţă de presă, dacă ştie care este cea de-a doua variantă anunţată de ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, pentru creşterea pensiilor, pe lângă cea de 10 la sută.

"Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a pus la dispoziţie Ministerului Finanţelor toate datele pe care le avea, s-a oferit să pună în continuare orice altă dată suplimentară la dispoziţie, în momentul în care Ministerul Finanţelor, pe baza situaţii încasărilor la buget pe care cu siguranţă o va face la sfârşitul lunii iunie, va avea o fundamentare cu privire la aceste scenarii despre care vorbeşte colegul meu, în mod evident că decizia se ia în cadrul echipei, în mod evident ne-o va prezenta. Astăzi când mă întrebaţi nu am această informaţie", a afirmat Violeta Alexandru.

Ea a precizat că i se pare inoportun să lanseze procente legate de creşterea pensiilor de la 1 septembrie. "Cred că este inoportun să lansez procente, cea mai bună comunicare pe care acest Guvern trebuie să o facă este pe baza cifrelor şi a situaţiilor rezultate din încasările la buget. Până atunci, ştiţi poziţia mea, noi ne dorim să creştem pensiile, respectiv astăzi când discutăm am o lege în vigoare, până la eventuale schimbări în mod evident respect legea aflată în vigoare. Dacă vor apărea elemente, le va comunica ministrul Finanţelor, aşa cum a fost decis", a explicat ministrul Muncii.

Întrebată dacă de la 1 septembrie vor fi majorate salariile conforme grilei salarizării, Violeta Alexandru a spus: "Nu am informaţii că nu am respecta creşterea, pătrimea, care este avută în vedere de la 1 septembrie. În mod evident şi această discuţie are legătură cu situaţia pe care o va prezenta ministerul Finanţelor, pe care o aştept şi eu cu interes, ca şi dumneavoastră".