Violeta Alexandru, despre demiterea şefului Casei de Pensii: "Nu vreau oameni care vin cu nenumărate scuze"

"Eu l-am propus acolo, dar nu sunt omul care stă comod şi ascunde că lucrurile nu merg în direcţia cea bună. Eu sunt extrem de exigentă. Ceea ce domnul Ţenţ numeşte fantezii, pentru mine înseamnă dosare de pensii întârziate. Noi am avut o discuţie de la început şi l-am rugat să se gândească bine înainte de a accepta provocarea.

Pentru mine a fost o determinare ca numărul dosarelor de recalculare să crească, nu să scadă. Da, accept că trebuie să iau decizii şi nu mă feresc. Eu nu vreau să am oameni care vin cu nenumărate scuze. Eu vreau soluţii. De aia sunt plătită. Exigenţele mele sunt foarte mari. Mă aşteptam la o îmbunătăţire, dar ritmul e mult prea lent. Mă aştept ca după această perioadă, numărul să crească. Nu e normal să se ocupe ministru de managementul fiecărei instituţii. Eu m-am implicat şi la Casa de Pensii.

Pe scurt: ştiu că deranjez sistemul. Am văzut declaraţia cum că sunt ostilă faţă de angajaţii caselor de pensii. Eu ştiu cine munceşte şi cine nu. Cine stă comod în fotoliu, are probleme cu Violeta Alexandru. Eu observ şi cine face treabă. Sincer vă spun: după o viaţă de om în care ai muncit, să-ţi spună cineva că nu se poate, nu e normal. Nu se poate să-ţi dea în termen decizia de pensionare, nu se poate să te trateze cu repect. Dacă acest lucru mă face nepopulară, eu îmi asum. Îmi e ruşine de mine dacă nu văd rezultate", a spus Violeta Alexandru la Adevărul LIVE.

În ceea ce priveşte o nouă propunere pentru şefia Casei de Pensii, ministrul Muncii a spus: "Mă voi asigura că propunerea va fi un om care va înţelege ce facem noi. Am să mă asigur că înţelege provocările mai bine. E o diferenţă de stil de lucru. Eu nu mai am timp. Vreau rezultate. Am văzut Case Judeţene de pensii care pot. Dacă nu pot, atunci luăm decizii. Am mai multe propuneri pentru Casa Naţională de Pensii. Cred că trebuie şi o pregătire mai bună a persoanei respective".

Reamintim că preşedintele Casei Naţionale de Pensii, Laurenţiu Ţenţ, a fost revocat din funcţie, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban.

De asemenea, Ţenţ a fost revocat din funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie.

Potrivit documentului apărut în Monitorul Oficial, decizia a fost luată la propunerea ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale.

Până la numirea unui şef al instituţiei, funcţia de preşedinte al Casei Naţionale de Pensii va fi îndeplinită de Tomiţă Murgoci, secretar general.