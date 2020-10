Violeta Alexandru, despre pensiile românilor: Vor creşte şi anul viitor. Suntem singura ţară care a luat această măsură, din respect!

"Arhivele şi 0 întârzieri ale deciziilor pensiilor sunt două dintre obiectivele mele. Sunt chestiuni pe care le-am observat mergând în teren. Mi-au pus semne de întrebare. Lucrurile trebuie puse în ordine. Unele lucruri ţin de un bun simţ elementar pentru oamenii din jur. Încercăm să digitalizăm lucrurile. Peste trei sferturi dintre casele de pensii sunt puse la punct.

Nu mi-a fost uşor. A trebuit să fiu atentă, chiar încăpăţânată să se rezolve întârzierea pensiilor comunitare. Decizia lor întârzia atât de mult încât rămâneau fără venituri oamenii care ieşeau la pensii. Şeful de la Casa Alba stătea efectiv pe dosare, am făcut schimbare.", a declarat Violeta Alexandru, la România TV.

Ce spune Violeta Alexandru despre pensiile românilor

"Cea mai bună sursă de informaţii pentru această problemă este Ministerul Finanţelor. Suntem în contact cu colegii noştri care se ocupă de această problemă. Prioritatea pentru mine, după ce am luat decizia măririi punctului de pensie a fost să trag tare, să ajungă în timp veniturile lor. Am încercat să salvăm locurile de mună şi să putem trece cât mai uşor peste criza provocată de această pandemie. Pot spune că vor creşte pensiile şi anul viitor. Suntem conştienţi care trebuie să crească. România e singura ţară care a făcut mărire în condiţiile acestea în care omenirea are probleme din respect pentru pensionari", a adăugat ministrul Muncii.

