Violeta Alexandru: E în firea PSD să le vândă iluzii pensionarilor, să-i facă să creadă că se poate mai mult, dar nu vrea PNL

Ministrul a subliniat faptul că se fac eforturi, pe care le supraveghează personal, ca pensiile să fie plătite la timp, fără nicio zi de întârziere.

"Sunt foarte implicată în a urmări ca activitatea să se desfăşoare oricât e nevoie pentru ca talonele de pensii să fie tipărite şi pensiile livrate la timp, la poştă, la unităţile bancare. E e determinarea mea să nu întârzii cu nimic. Ne vom încadra în termenul rămas pentru ca pensionarii să nu aibă de suferit absolut deloc. La 1 septembrie vom fi pregătiţi cu totul", a promis ministrul Muncii.

Violeta Alexandru a adăugat că partidele de opoziţie au obiceiul de a cultiva sentimentul de panică, dar că îşi asumă responsabilitatea ca totul să meargă conform planului.

"Se obişnuieşte în randul partidelor de opoziţie să se cultive sentimentul de panică în rândul pensionarilor. Vă asigur că sunt un om responsabil. Sunt foarte implicată pentru ca totul să meargă conform planului. România este o ţară care a făcut această creştere comparativ cu celelate ţări în plină perioadă de contracţie economică, conştienţi că nevoile pensionarilor sunt reale. Ne-am asumat această majorare a pensiei şi grija noastră este acum ca lucrurile să fie puse la punct. este vorba despre o creştere de cinci ori rata inflaţiei", a precizat ministrul.

De asemenea, Violeta Alexandru a ţinut să sublinieze că ultima creştere a pensiilor făcută de PSD a fost mai mică decât creşterea Guvernului Orban în plină perioadă de contracţie economică.

"Am fost emoţionată de dimineaţă, când mă uitam la maşina care scotea noile taloane de pensie, pensia minimă socială, şi am văzut noua cifră, 800 de lei, o creştere realizată de guvernul liberal", a mărturisit ministrul.

Violeta Alexandru acuză principalul partid de opoziţie că nu face altceva decât să vândă iluzii şi să creeze aşteptări false pensionarilor, speculând nevoile acestora.

"Este în firea PSD să vândă iluzii şi să le creeze speranţe pensinarilor. Nu ne-ar fi oprit nimic să facem o creştere mai mare dacă ea se regăsea în posibilităţile bugetare. Această criză se va resimţi şi în anii următori. Cu toate astea, am luat decizia de majorare a pensiilor pentru că ştim care sunt nevoile pensionarilor. PSD acum speculează nevoile pensionarilor, le creează iluzia că se poate mai mult, dar nu vrea PNL", este de parere ministrul Muncii.

Spre comparaţie, ministrul Muncii spune că PNL-ul nu a vândut iluzii, ci a făcut o majorare bazată pe realitate.

"Fundamentarea pe care a făcut-o Ministerul Finanţelor reuşind să meargă de la creşterea de 10%, cât anunţase iniţial, la 14% e bazată pe evaluarea situaţiei din acest moment, nu e o iluzie, e efectiv bazată pe realitatea pe care o poate suporta bugetul", a adăugat ministrul.

Referitor la momentul în care pensiile vor ajunge să fie majorate cu 40%, ministrul a precizat că, în acest moment, sunt discuţii interne.

"Suntem în discuţii interne dar evit să fac o proiecţie în lipsa unor elemente clare pe care urmează să le discutăm şi-n lunile următoare în funcţie de cum arată lucrurile în economie. Ministerul Finanţelor ne ţine la curent constant. Privim cu mare atenţie revenirea în activitate a agenţilor economici, pe care îi şi susţinem financiar cu măsuri active. La acest moment, decizia de majorare cu 14% a pensiilor se bazează pe posibilitatea pe care bugetul o are. Este o creştere cu peste 5 ori rata inflaţiei şi arată faptul că am ţinut cont de creşterile preţurilor, de puterea de cumpărare. Am venit cu o soluţie sustenabilă şi în bugetele anilor viitori", a menţionat ministrul.

De asemenea, ministrul Muncii a acuzat PSD-ul că apelează la măsuri populiste.

"E uşor de promis. Pe masa mea, ajung de la parlamentarii PSD iniţiative de dublare, de triplare, ca şi când resursele publice ar fi nesfârşite. Modul în care noi ne uităm la ce se întâmplă în acest moment este cu responsabilitate, dorinţa noastră e să îi sprijinim pe toţi cei care au nevoie, să respectăm pensionarii care în mod justificat ne solicită o creştere. Suntem în faţa unei opţiuni între populism, iluzii, promisiuni care se fac cu lejeritate când eşti odihnit, când stai, când nu ai responsabilitate, nu esti constrâns, nu eşti în priză. Normal că îţi vin idei, vinzi iluzii şi promiţi oamenilor. Mai greu e să gestionezi crize, să vii în sprijinul oamenilor care au nevoie. Să tratăm lucrurile cu seriozitate, nu cu populism", conchide ministrul Muncii Violeta Alexandru.