Violeta Dascălu, despre posibila amânare a şcolii faţă în faţă: Nu se gândeşte nimeni la consecinţe. Propunerea este legată de alegeri

Violeta Dascălu atrage atenția că "de când a început pandemia, se iau hotărâri de pe o zi pe alta. Nu se gândește nimeni la consecințe, la ce stres și la ce nehotărâre suntem supuși elevi, părinții și noi".

Aceasta susţine că "este exclus" ca toate şcolile să poată organiza cursuri exclusiv online începând din 1 septembrie, după ce premierul Ludovic Orban a declarat cu doar o săptămână înainte de începerea școlii că sunt discuții ca școlile să înceapă fizic de la 1 octombrie, iar între 14 și 30 septembrie să fie cursuri online.

"Nu sună deloc bine. Tuturor copiilor le e dor de școală. Am aplicat un chestionar și majoritatea părinților își doresc ca cei mici să vină la școală fizic. E dorința mare de a interacționa, de a-și vedea colegii.

Bănuiesc că propunerea este legată de alegeri și probabil că nu vrea să ne încurce pe noi. Este vorba despre siguranța sanitară și școlile sunt centre de votare.

Lucrurile ar trebui foarte clar delimitate, fiecare își are rostul lui în societate. Da, vin alegerile, dar de ce nu au investit într-o platformă națională să fie alegeri cu votul electronic? Doar știau că vin alegerile. Era cea mai bună soluție. Și atunci nu ne mai intersectam cu adulții în clase, să trecem prin tot efortul de dezinfectare, pune cabine, strânge cabine, dezinfectează... e o tevatură foarte mare.

Foarte multe școli de peste tot din lume au început deja, noi suntem cam ultimii. Este și o experiență cu o școală închisă, lucrurile nu sunt simple, și eu mă gândesc cu grijă la aspectul sanitar, pentru că nu știm câți copii reușesc să respecte rutinele sanitare, cu pus mâna pe rechizite. E o provocare mare.

De când a început pandemia, se iau hotărâri de pe o zi pe alta. Nu se gândește nimeni la consecințe, la ce stres și la ce nehotărâre suntem supuși elevi, părinții și noi. Cât de bulversați suntem noi. De la 1 septembrie, facem lecții cu profesorii, pentru că suntem pe niveluri diferite de cunoștințe și abilități și vrem să umblăm toți pe aceleași aplicații, să avem un numitor comun și să nu mai umblăm pe 7 platforme. Să fie un început de an școlar organizat, asumat, nu ca pe perioada pandemiei.

Și am constatat cu stupoare că, la chestionarul pe care l-am trimis părinților elevilor noștri, aceștia au spus că aproape 40% dintre copii au numai telefoane. Drept pentru care am cerut la primărie să achiziționeze tablete. Am trimis necesarul de la noi", a declarat pentru Edupedu.ro Violeta Dascălu.