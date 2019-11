Viorel Lis şi-a făcut testamentul. Ce avere are fostul primar al Capitalei

"Trăiesc cu o pensie de 37 de milioane pe lună. Am avut un apartament pe care i l-am dat Oanei. Tot ceea ce am este o moştenire de la ţară, averea mea", a spus Viorel Lis.

"Când va fi să mor, o să mor cu sufletul împăcat. Nu am minţit, nu am furat, nu am înşelat", a mai spus Viorel Lis.

Oana Lis s-a luptat cu depresia din cauza problemelor de sănătate ale soţului ei.

"Mulțumesc Lui Dumnezeu că am trecut peste acest episod și că mi-a scos în cale oamenii potriviți care m-au ajutat și sprijinit! Cu capul nu te pui, deși atunci eram mai tânără, mai slabă. Acum sunt mai fericită și liniștită! Dar am făcut multe schimbări în viața mea între timp, renunțând la anumite obiceiuri și la anumite persoane, chiar și apropiate, care mă trăgeau în jos și doar mă foloseau. De fapt, în numele iubirii iubește-te pe tine mult și te vor iubi și oamenii potriviți sufletului tău!", este mesajul transmis de Oana Lis.

